23 von 28 Spielern wollen nicht beim TV Asberg bleiben

Cheftrainer Hoppe verlässt den Verein im Sommer – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Beim TV Asberg teilten nunmehr 23 der 28 Kicker aus dem aktuellen Kader der sportlichen Leitung mit, zur neuen Saison nicht mehr dabei zu sein, weil sie den Verein wechseln oder die Karriere beenden wollen.

Homberg verstärkt sich

Gabriel Graeber schließt sich dem VfB Homberg an und wird Co-Trainer der zweiten Mannschaft, die in der Bezirksliga, Gruppe 5, noch um den Klassenerhalt kämpft. Chefcoach bleibt Tobias Schiek. Auch Marcel Laroche wird ihn als Co-Trainer unterstützen. Neben Graeber wechseln auch die TVA-Spieler Lars Drauschke und Justin Gellert zu Homberg II.

Zudem verstärken Max Brunner (PSV Wesel), Armin Alihodzic (GSG Duisburg), Marco Grünert (CSV Marathon) sowie Louis Laroche aus der eigenen A-Jugend den neuen VfB-Kader. Ben Louis Riebling (Sterkrade-Nord) und Ender Türkmen (SuS Wehofen) werden den Duisburger Klub nach dieser Spielzeit verlassen.