2:3 – VfB Schloß Holte verliert völlig unnötig

Erlebnis Fußball-Landesliga 1! Das rasante Nachbarschaftsduell zwischen dem VfB Schloß Holte und dem TuS Dornberg dürfte eines der bislang besten Spiele der laufenden Saison in der siebten Liga gewesen sein. Fünf Treffer, hochkarätige Tormöglichkeiten, jede Menge Emotionen – die etwa 150 Zuschauer bereuten ihren Besuch nicht. Aus heimischer Sicht grämte aber der Endstand: Wieso der VfB die Partie 2:3 (1:2) verlor, war fast nicht zu erklären.

Auch Trainer Kevin Kröger schüttelte nach der feststehenden saisonübergreifend ersten Pflichtspiel-Niederlage des Landesliga-Aufsteigers seit gut einem halben Jahr (!) – damals am 8. März bei der 1:3-Pleite im Bezirksliga-Spiel bei der Spvg. Steinhagen – mit dem Kopf. „Wir sind über 70 Minuten die klar bessere Mannschaft gewesen, haben ein super Spiel gemacht. Leider haben wir uns nicht belohnt“, sagte der 33-Jährige.

Tatsächlich hatten die Hausherren die ersten zehn Spielminuten „total verpennt“, wie Kröger analysierte. Kevin Schubert rutschte weg, traf seinen Gegenspieler, und Dominik Kuck verwandelte den fälligen Foulelfmeter zum 0:1 (9.). Kurz darauf nutzte Nick Mdoreuli erneut einen Schloß Holter Fehler und stellte auf 2:0 für die Gäste (22.), die clever ihre Chancen nutzten.

Doch schon vor der Pause hätte der VfB mehr Tore erzielen müssen, als „nur“ den 1:2-Anschluss durch Henrik Gievert, der per Flugkopfball einen Pass von Maximilian Ulrich vollendete (41.). Denn Ulrich selbst (26.) sowie Robin Hofmann (32.) vergaben dicke Gelegenheiten.

In Durchgang zwei zeigte sich, wie clever der erfahrene TuS Dornberg agieren kann. Clemens Bachmann nutzte die erste Torszene nach der Pause sofort zum 3:1 (49.), das der VfB fortan mit wütenden Angriffen zu egalisieren versuchte. Es wurde nun durchaus kurios, denn die Holter Löwen erspielten sich gleich fünf so gute Möglichkeiten, dass aus diesen mindestens drei Tore hätten entstehen müssen.

Pechvogel Ulrich, der ein überragendes Spiel zeigte, im Abschluss aber total unglücklich agierte, setzte einen Kopfball drüber (66.), scheiterte aus kurzer Distanz an Torwart Lennart Kuck (76.) und jagte dann das Leder an die Querlatte (77.).

Nachdem Kevin Klippenstein aus vollem Lauf über den Kasten gelupft (79.) und Jannis Wehmeier das 2:3 knapp verpasst hatte (80.), traf Joker Wehmeier nach überragender An- und Mitnahme zum 2:3 (87.). Der Gast überstand aber auch gut fünf Minuten Nachspielzeit – und jubelte ausgelassen.

VfB Schloß Holte: Leistner – Friedrich (55. Pfeiffer), Kevin Schubert, Brummel (77. Leon Klippenstein), Hofmann – Ulrich, Kevin Klippenstein, Gievert (55. Friesen), Just (87. Giebel) – Lakämper, Brandy (66. Wehmeier).

Tore: 0:1 Dominik Kuck (9., Foulelfmeter), 0:2 Mdoreuli (22.), 1:2 Gievert (41.), 1:3 Bachmann (49.), 2:3 Wehmeier (82.).

