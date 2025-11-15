 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Robin Bogaletzki

2:3: Velberter Anschlusstreffer gegen Paderborn kommt zu spät

Regionalliga West: In der Schlussphase gab die SSVg Velbert den langzeitigen Gleichstand noch einmal aus der Hand. Am Ende stand ein 2:3 (1:1) gegen den SC Paderborn II.

Regionalliga West
SC Paderborn 07 II
SSVg Velbert

Die SSVg Velbert kann an den Sieg im Kellerduell aus der Vorwoche nicht anknüpfen. Gegen den SC Paderborn II reichte es nur zu einem 2:3, wodurch die Blauen Löwen weiterhin die rote Laterne inne haben.

_____

Paderborn hat am Ende der Schlussphase die Nase vorn

Heute, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07 II
SSVg Velbert
SSVg Velbert
3
2
Abpfiff

SC Paderborn 07 II – SSVg Velbert 3:2
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Anton Bäuerle (85. Marlon Becker), Tim Böhmer (59. Luca Löwelt), Luis Flörke, Arne Zajaczek, Kerem Yalcin, Kevin Krumme (59. Lenny Hennig), Julius Bugenhagen, Bennit Bröger (85. Medin Kojic), Travis de Jong (88. Fedir Babak), Georg Ermolaev - Trainer: Thomas Bertels - Co-Trainer: Janik Brosch
SSVg Velbert: Luis Plath, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte (85. Baran Seker), Kilian-Joel Wagenaar (85. Reo Yoshida), Arlind Mimini, Max Machtemes, Beyhan Ametov (46. Harumi Goto), Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan (75. David Glavas), Philip Buczkowski (52. Valon Zhushi), Robin Hilger - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel
Schiedsrichter: Fabian Kiehl - Zuschauer: 457
Tore: 1:0 Bennit Bröger (27.), 1:1 Calvin Marion Mockschan (29.), 2:1 Travis de Jong (80. Foulelfmeter), 3:1 Luca Löwelt (85.), 3:2 Harumi Goto (90.)

