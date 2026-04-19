2:3 und Doppel-Rot: Nächster Rückschlag für Türkischen SV

Abdullah Tasdelen musste nach einer halben Stunde mit Rot vom Platz, nach Handspiel im Strafraum. Für seinen Trainer Gökhan Caliskan war dieses Strafmaß zu hart. Am Ende unterlag der TSV in Zeilsheim mit 2:3 und muss wohl sämtliche Aufstiegshoffnungen abschreiben. – Foto: EC Fotografie (Archiv)

Frankfurt. Der Türkische SV Wiesbaden hat den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Der Verbandsliga-Dritte verpasste es bei der 2:3-Niederlage in Zeilsheim, auf die beiden Top-Teams Hornau (spielfrei) und Hadamar (1:4 gegen Steinbach II) aufzuschließen und hat somit vier Spiele in Serie verloren. Für Zeilsheim war es hingegen ein erneuter Fingerzeig, zu was die Mannschaft in der Lage sein kann.

Überraschung im Tor des TSV, wo Routinier Yasar Akyol (47) aushalf. Grund: Stammkeeper Kevin Wieszolek fiel erkrankt aus. Zunächst lief durch das 1:0 von Daniel Rudi alles nach TSV-Plan. Ehe vor der Pause ein Zeilsheimer im Gäste-Strafraum an Abdullah Tasdelen vorbeiging, diesem der Ball aus kurzer Distanz an die Hand prallte. Ein Strafstoß wäre für TSV-Coach Gökhan Caliskan in Ordnung gewesen, nicht aber die Doppelbestrafung mit zusätzlich Rot für Tasdelen.

Später sollte Rot gegen Ilias Amallah folgen nach einer Eins-gegen-eins-Situation mit Gastgeber-Torwart Paul Siegers. Auch diese Rote Karte konnte Caliskan nicht nachvollziehen, der seinerseits in der Nachspielzeit noch Rot sah. Er habe niemanden beleidigt, strich er heraus. „Heute hatte ich das Gefühl, dass man uns irgendwie nicht haben will. Das war ein bisschen unterste Schublade“, sagt er auch mit Blick auf Szenen im Gastgeber-Strafraum, die aus seiner Sicht mit Strafstoß hätten geahndet werden müssen. Dazu kam die vergebene Großchance von Alim Göcek – in Summe ist der Aufstiegszug nun nach der vierten Niederlage in Folge abgefahren.

Beim SV Zeilsheim sagte der Vorsitzende Peter Strauch: "Am Ende war es ein verdienter Sieg." André Fließ versenkte den Handelfmeter zum Ausgleich, legte anschließend die beiden Treffer durch Dominik Ortega Tapia vor und avancierte einmal mehr zum Unterschiedsspieler aufseiten der West-Frankfurter. Die sich mit dem Erfolg Selbstvertrauen geholt haben für das Kreispokal-Halbfinale gegen Verbandsliga-Konkurrent TuS Hornau (Mi., 20 Uhr). "Wir werden Gas geben und versuchen, den Hornauern ein Bein zu stellen", blickt Strauch voraus.

Tore: 0:1 Rudi (21.), 1:1 Fließ (30./Elfmeter), 2:1, 3:1 Ortega Tapia (60./79.), 3:2 Rudi (81.). – Zu.: 200.. – Rot: Tasdelen (41.(, Amallah (74., beide TSV).