23-Tore-Stürmer Haris Beslic: „Keiner kann uns aufhalten“

„Technisch überragend trotz seiner Größe, guter Torriecher, abschlussstark.“ Mit diesen Attributen beschreibt Amin Ouachchen, Trainer von Bezirksligist SKC Barbaros Mainz, seinen Spieler Haris Beslic. Den Torriecher stellte der 1,95 Meter große Stürmer mehrfach unter Beweis. 23 Mal traf er in der laufenden Saison – und Beslic hat ein klares Ziel vor Augen, wie viele Tore noch folgen sollen. Warum Haris Beslic für Basara einen Verbandsligisten verlassen hat und was er zum Thema Aufstieg sagt, erfahrt ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.