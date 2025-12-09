 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Bester Torjäger der Bezirksliga: Haris Beslic
Bester Torjäger der Bezirksliga: Haris Beslic – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

23-Tore-Stürmer Haris Beslic: „Keiner kann uns aufhalten“

Haris Beslic ist der beste Torschütze der Bezirksliga +++ Mit dem SKC Barbaros Mainz ist er auf dem Weg zur Meisterschaft – und gibt für diesen Fall ein Versprechen ab

„Technisch überragend trotz seiner Größe, guter Torriecher, abschlussstark.“ Mit diesen Attributen beschreibt Amin Ouachchen, Trainer von Bezirksligist SKC Barbaros Mainz, seinen Spieler Haris Beslic. Den Torriecher stellte der 1,95 Meter große Stürmer mehrfach unter Beweis. 23 Mal traf er in der laufenden Saison – und Beslic hat ein klares Ziel vor Augen, wie viele Tore noch folgen sollen. Warum Haris Beslic für Basara einen Verbandsligisten verlassen hat und was er zum Thema Aufstieg sagt, erfahrt ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.

