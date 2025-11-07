23 Tore in sechs Spielen: Spitzer dominiert die A-Klasse

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Frauen-A-Klassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Mit 13 Toren Vorsprung auf ihre Konkurrentinnen setzt Kristina Spitzer ein großes Ausrufezeichen im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER. In jedem Spiel mindestens ein Tor? Das ist für die 24-Jährige kein Problem. Von Fünferpack bis Doppelpack war im Oktober alles dabei. Insgesamt gelangen der ehemaligen Landesliga-Spielerin 23 (!) Tore in sechs Spielen. Eine irre Quote zum Start.
Der TSV Poing darf sich an zwei Goalgettern erfreuen. Mit je zehn Toren teilen sich die Kolleginnen den zweiten Platz. Eine von ihnen ist Jennifer Pfleiderer (kein Bild). Beim 15:2 Sieg traf sie fünffach, beim 10:0 Auswärtssieg in Egmating erzielte sie einen Hattrick, auf die Stürmerin ist immer verlass. Nur am letzten Spieltag gegen Team München ging sie torlos aus.
Ihre Mannschaftskollegin Teresa Schwarz (kein Bild) traf ebenfalls zehnmal für den TSV Poing. Auf ein Tor von ihr konnte sich der TSV stets verlassen, doch auch sie ging torlos im Match gegen Team München aus. Besonders bemerkenswert war ihre Leistung im Spiel gegen den TSV Egmating. Ganze vier Treffer schnürte sie an diesem Spieltag. Durch das Remis am vergangenen Spieltag und einem Spiel weniger auf dem Konto, befindet sich Poing nur noch auf dem zweiten Tabellenplatz, ist aber weiter ungeschlagen.
1. Kristina Spitzer, SG FC Penzing/FC Hofstetten, A-Klasse 3: 23 Tore
2. Jennifer Pfleiderer, TSV Poing, A-Klasse 1: 10 Tore
2. Teresa Schwarz, TSV Poing, A-Klasse 1: 10 Tore
4. Melanie Tremml, SG SV Münsing-Ammerland/TSV Königsdorf, A-Klasse 3: 9 Tore
5. Melanie Hauschildt, TSV Poing, A-Klasse 1: 8 Tore
5. Louisa Werle, DJK Würmtal Planegg, A-Klasse 1: 8 Tore
5. Carolina Perner, TSV München-Ost/MSV Bajuwaren II, A-Klasse 2: 8 Tore
5. Liliane Raths, TSV Turnnerbund München II, A-Klasse 2: 8 Tore
5. Magdalena Doberenz, TSV Herrsching/TSV Perchting-Hadorf, A-Klasse 3: 8 Tore
5. Nadja Fischer, SV Fuchstal, A-Klasse 3: 8 Tore
und eine weitere Spielerin mit acht Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht auf FuPa?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!