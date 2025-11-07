23 Tore in sechs Spielen: Spitzer dominiert die A-Klasse

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Frauen-A-Klassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Mit 13 Toren Vorsprung auf ihre Konkurrentinnen setzt Kristina Spitzer ein großes Ausrufezeichen im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER. In jedem Spiel mindestens ein Tor? Das ist für die 24-Jährige kein Problem. Von Fünferpack bis Doppelpack war im Oktober alles dabei. Insgesamt gelangen der ehemaligen Landesliga-Spielerin 23 (!) Tore in sechs Spielen. Eine irre Quote zum Start.

Der TSV Poing darf sich an zwei Goalgettern erfreuen. Mit je zehn Toren teilen sich die Kolleginnen den zweiten Platz. Eine von ihnen ist Jennifer Pfleiderer (kein Bild). Beim 15:2 Sieg traf sie fünffach, beim 10:0 Auswärtssieg in Egmating erzielte sie einen Hattrick, auf die Stürmerin ist immer verlass. Nur am letzten Spieltag gegen Team München ging sie torlos aus.