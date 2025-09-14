 2025-09-10T07:23:22.987Z

23 Tore in drei Spielen: Landesligisten zeigen sich in Torlaune

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 7. Spieltags

Der siebte Spieltag der Landesliga Württemberg brachte klare Entscheidungen: Während an der Spitze SG Empfingen und SV Nehren weiter ungeschlagen bleiben, setzte BSV 07 Schwenningen ein deutliches Ausrufezeichen beim 5:2-Sieg in Tübingen. TuS Ergenzingen deklassierte Aufsteiger Spvgg Freudenstadt mit 8:1, und auch SC 04 Tuttlingen festigte seine Position im oberen Mittelfeld durch einen 5:2-Auswärtserfolg bei SV Seedorf.

Gestern, 13:00 Uhr
VfL Mühlheim
VfL MühlheimVfL Mühlheim
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
1
4
Abpfiff

Der SV Nehren unterstrich seine Titelambitionen mit einem klaren 4:1-Auswärtssieg in Mühlheim. Philipp Frank brachte die Gäste bereits in der 11. Minute in Führung, doch nur zwei Minuten später glich Robin Schad für den Aufsteiger aus. Nach der Pause nutzte Nehren seine Überlegenheit: Marvin Hamm traf in der 53. Minute zur erneuten Führung. Marco Binder baute diese mit Treffern in der 59. und in der Nachspielzeit (90.+2) zum 4:1-Endstand aus.

Gestern, 15:30 Uhr
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
VfB Bösingen
VfB BösingenBösingen
0
0
Abpfiff

Torlos endete die Begegnung zwischen Nagold und Bösingen, doch Langeweile kam nicht auf. Vor allem die Hausherren drängten, konnten jedoch die Defensive der Gäste nicht überwinden. Am Ende stand für Nagold ein Punkt, der sie im oberen Tabellenfeld hält, während Bösingen mit großem Einsatz einen wertvollen Auswärtspunkt erkämpfte.

Gestern, 15:30 Uhr
TSV Harthausen/Scher
TSV Harthausen/ScherHartha./Sch.
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
2
2
Abpfiff

Ein intensives Duell mit dramatischem Finale sahen die Zuschauer in Harthausen. Noah Neff brachte die Gäste bereits in der 1. Minute in Führung. Finn Locher glich in der 29. Minute aus, und kurz vor der Pause stellte Jonas Losekamm mit dem 2:1 die Partie auf den Kopf. Doch in der Nachspielzeit schlug Dustin Fritz für die TSG Balingen II zurück (90.+3). Kurz darauf sah Christos Thomaidis Gelb-Rot, sodass die Gäste die Partie nicht vollzählig beendeten.

Gestern, 15:30 Uhr
SV Zimmern
SV ZimmernSV Zimmern
SV Croatia Reutlingen
SV Croatia ReutlingenCroatia Reut
2
1
Abpfiff

Zimmern bewies Moral und drehte das Spiel spät. Ivan Krajinovic brachte Croatia in der 52. Minute in Führung. Doch Tade Sias Campos wurde zum Matchwinner für die Gastgeber: Zunächst glich er in der 87. Minute aus, ehe er in der Nachspielzeit (90.+4) den 2:1-Siegtreffer erzielte. Die Zuschauer erlebten ein Wechselbad der Gefühle, am Ende aber große Freude auf Seiten des SV Zimmern.

Gestern, 16:00 Uhr
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
4
1
Abpfiff

Die SG Empfingen bestätigte eindrucksvoll ihre Spitzenposition. Bereits in der 10. Minute brachte Denis Bozicevic die Gastgeber per Elfmeter in Führung. Nach der Pause erhöhten Tim Göttler (54.) und Matthias Stüber (58.) schnell auf 3:0. Zwar konnte Jakob Kuhle in der 72. Minute verkürzen, doch Moritz Zug stellte postwendend eine Minute später den alten Abstand wieder her. Mit dem klaren 4:1 bleibt Empfingen ungeschlagen.

Heute, 15:00 Uhr
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
BSV 07 Schwenningen
BSV 07 SchwenningenBSV Schwenn.
2
5

Tübingen begann verheißungsvoll, geriet aber früh unter Druck: Fabio Chiurazzi traf bereits in der 2. Minute zur Führung für Schwenningen, gefolgt von Przemyslaw Marek Osada (9.) und Vittorio Lettieri (14.). Noch vor der Pause erhöhte Dario Holenstein (45.) auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel gelang Tübingen durch ein Eigentor von Dragan Ovuka (50.) der Ehrentreffer, Lars Lack (59.) verkürzte auf 2:4. Vittorio Lettieri machte in der 81. Minute den Endstand perfekt.

Heute, 15:00 Uhr
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
Spvgg Freudenstadt
Spvgg FreudenstadtFreudenst.
8
1
Abpfiff

Ergenzingen dominierte von Beginn an: Dave Nzally traf in der 23. Minute und verwandelte in der 39. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0. Nico Gulde (44.) und Cristian Materazzi (45.+3) sorgten für klare Verhältnisse vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Johannes Bastians (57.) auf 5:0. Adrian Nahodovic (67.) gelang der Ehrentreffer für Freudenstadt, doch Ergenzingen antwortete prompt mit Toren von Marvin Beck (74.), Dennis Schanz (80.) und erneut Dennis Schanz (90.) zum 8:1-Endstand.

Heute, 15:00 Uhr
SV Seedorf
SV SeedorfSV Seedorf
SC 04 Tuttlingen
SC 04 Tuttlingen04Tuttlingen
2
5
Abpfiff

Tuttlingen übernahm früh die Kontrolle: Marcel Misic traf in der 21. Minute, Carlos Hehl (36.) baute die Führung aus. Aaron Barquero Schwarz (53.) erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 3:0. Seedorf kam durch Harry Föll (58.) auf 1:3 heran, musste jedoch erneut Carlos Hehl (72.) zum 4:1 passieren lassen. Frieder Mauch (85.) und Stefan Oprea (90.+3) stellten den 5:2-Endstand sicher.

