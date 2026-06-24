 2026-06-24T10:25:44.617Z

Testspiel

23 Tore in 5 Spielen: FC Amberg und Roding siegen knapp

Testspiele am Mittwoch: Schmidmühlen und Rosenberg trotzen einem Bezirksligisten ein Remis ab +++ Ramspau ringt Mitterdorf nieder

von Florian Würthele · Heute, 21:39 Uhr · 0 Leser
Bezirksligist SpVgg Ramspau (in Grün) besiegte die SpVgg Mitterdorf mit 3:2.
Bezirksligist SpVgg Ramspau (in Grün) besiegte die SpVgg Mitterdorf mit 3:2. – Foto: Dominik Meier-Adlhoch

Verlinkte Inhalte

Landesliga Mitte
Bezirksliga Süd
Bezirksliga Nord
TB Roding
Mitterdorf

Auch am Mittwochabend wurde fleißig getestet. Unter anderem waren ein Landesligist und sechs Bezirksligisten im Einsatz. Knappe Spielverläufe waren an der Tagesordnung. Es fielen relativ viele Tore. Wir haben eine kleinen Überblick der Partien mit überregionaler Beteiligung:

Heute, 18:30 Uhr
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen
2
2
Abpfiff

In seinem zweiten Vorbereitungsspiel musste Nord-Bezirksligist SV Inter Bergsteig mit einem Unentschieden vorliebnehmen. Gegen den Kreisligisten SV Schmidmühlen kamen die Amberger nicht über ein 2:2 hinaus. Zur Pause führte die favorisierte Kipry-Elf mit zwei Toren. Durch einen Doppelschlag egalisierten die Gäste dann aber den Spielstand.

Heute, 19:00 Uhr
TB 03 Roding
TB 03 RodingTB Roding
TSV Tännesberg
TSV TännesbergTännesberg
2
1
Abpfiff

Einige neue Spieler hat der TB 03 Roding nach dem Abstieg aus der Landesliga dazubekommen. Dementsprechend wartet auf das Trainerteam um Chefcoach Andy Klebl noch einiges an Arbeit während der Sommervorbereitung. Nach der Niederlage gegen Pfreimd gab es nun immerhin ein erstes Erfolgserlebnis. Der TSV Tännesberg aus der Bezirksliga Nord konnte knapp besiegt werden. Kurz vor Schluss überschlugen sich die Ereignisse. Erst glich der Gast aus, ehe Yusuf Babat den Siegtreffer für Roding erzielte.

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Schlicht
1. FC SchlichtFC Schlicht
FC Amberg
FC AmbergFC Amberg
2
3
Abpfiff

Torreich ging es zu, beim dritten Testspiel des FC Amberg. Zu Gast beim klassentieferen 1. FC Schlicht setzte sich der Landesliga-Aufsteiger knapp mit 3:2 durch. In der Schlussphase markierte Spielertrainer Friedrich Lieder das Siegtor. Damit bleibt der FCA in der laufenden Vorbereitungsphase weiter unbesiegt.

Heute, 19:00 Uhr
TuS Rosenberg
TuS RosenbergRosenberg
SF Ursulapoppenricht
SF UrsulapoppenrichtUrsulapoppen
3
3
Abpfiff

Ordentlich was geboten bekamen die Zuschauer auch im Aicher-Stadion in Sulzbach-Rosenberg. Die Gastgeber, amtierender Vizemeister der Kreisliga Süd, verlangten dem Bezirksligisten SF Upo alles ab und schlugen nach einem 0:2- bzw. 1:3-Rückstand zurück. Die Mannen von Trainer Andi Scheler müssen sich sicherlich den Vorwurf gefallen lassen, jene Führungen noch aus der Hand gegeben zu haben.



Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Ramspau
SpVgg RamspauRamspau
SpVgg Mitterdorf
SpVgg MitterdorfMitterdorf
3
2

Auch das Match am Regen-Ufer sah einen relativ engen Spielverlauf. Letztendlich durfte sich der heimische Bezirksligist über einen Testspielerfolg freuen. Die SpVgg Ramspau lag bereits mit 3:0 Front, ehe Mitterdorf – zuletzt Aufstiegs-Relegant zur Bezirksliga – nochmal auf ein Tor herankam. Den Trainern auf beiden Seiten dürfte dieses Duell weitere wichtige Erkenntnisse gebracht haben.