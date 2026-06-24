23 Tore in 5 Spielen: FC Amberg und Roding siegen knapp Testspiele am Mittwoch: Schmidmühlen und Rosenberg trotzen einem Bezirksligisten ein Remis ab +++ Ramspau ringt Mitterdorf nieder von Florian Würthele · Heute, 21:39 Uhr · 0 Leser

Bezirksligist SpVgg Ramspau (in Grün) besiegte die SpVgg Mitterdorf mit 3:2. – Foto: Dominik Meier-Adlhoch

Auch am Mittwochabend wurde fleißig getestet. Unter anderem waren ein Landesligist und sechs Bezirksligisten im Einsatz. Knappe Spielverläufe waren an der Tagesordnung. Es fielen relativ viele Tore. Wir haben eine kleinen Überblick der Partien mit überregionaler Beteiligung:



In seinem zweiten Vorbereitungsspiel musste Nord-Bezirksligist SV Inter Bergsteig mit einem Unentschieden vorliebnehmen. Gegen den Kreisligisten SV Schmidmühlen kamen die Amberger nicht über ein 2:2 hinaus. Zur Pause führte die favorisierte Kipry-Elf mit zwei Toren. Durch einen Doppelschlag egalisierten die Gäste dann aber den Spielstand.







Einige neue Spieler hat der TB 03 Roding nach dem Abstieg aus der Landesliga dazubekommen. Dementsprechend wartet auf das Trainerteam um Chefcoach Andy Klebl noch einiges an Arbeit während der Sommervorbereitung. Nach der Niederlage gegen Pfreimd gab es nun immerhin ein erstes Erfolgserlebnis. Der TSV Tännesberg aus der Bezirksliga Nord konnte knapp besiegt werden. Kurz vor Schluss überschlugen sich die Ereignisse. Erst glich der Gast aus, ehe Yusuf Babat den Siegtreffer für Roding erzielte.







Torreich ging es zu, beim dritten Testspiel des FC Amberg. Zu Gast beim klassentieferen 1. FC Schlicht setzte sich der Landesliga-Aufsteiger knapp mit 3:2 durch. In der Schlussphase markierte Spielertrainer Friedrich Lieder das Siegtor. Damit bleibt der FCA in der laufenden Vorbereitungsphase weiter unbesiegt.







Ordentlich was geboten bekamen die Zuschauer auch im Aicher-Stadion in Sulzbach-Rosenberg. Die Gastgeber, amtierender Vizemeister der Kreisliga Süd, verlangten dem Bezirksligisten SF Upo alles ab und schlugen nach einem 0:2- bzw. 1:3-Rückstand zurück. Die Mannen von Trainer Andi Scheler müssen sich sicherlich den Vorwurf gefallen lassen, jene Führungen noch aus der Hand gegeben zu haben.













Auch das Match am Regen-Ufer sah einen relativ engen Spielverlauf. Letztendlich durfte sich der heimische Bezirksligist über einen Testspielerfolg freuen. Die SpVgg Ramspau lag bereits mit 3:0 Front, ehe Mitterdorf – zuletzt Aufstiegs-Relegant zur Bezirksliga – nochmal auf ein Tor herankam. Den Trainern auf beiden Seiten dürfte dieses Duell weitere wichtige Erkenntnisse gebracht haben.