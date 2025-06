23 Tore, 13 Vorlagen: Helmdach soll Lohner Offensive verstärken

In der vergangenen Saison gehörte Helmdach zu den auffälligsten Spielern der Bremen-Liga. Mit 23 Treffern und 13 Assists hatte er maßgeblichen Anteil am Titelgewinn seines früheren Klubs. Nun will der 1,90 Meter große Offensivmann seine Qualitäten in Lohne einbringen. „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung. Der Verein hat ambitionierte Ziele und ich will meinen Teil dazu beitragen“, sagte Helmdach zum Wechsel.

Auch sportlich ist die Integration bereits im Gange: Beim 3:0-Testspielerfolg gegen den SV Wilhelmshaven erzielte Helmdach seinen ersten Treffer im neuen Trikot – per Kopf nach einem Freistoß von Neziri.