23. Spieltag: Titelkampf angezündet, Keller rückt zusammen

– Foto: SV Concordia Emsbüren

Der 23. Spieltag hat einmal kräftig durchgelüftet: Schwefingen dreht am Titelthermostat und macht die Meisterfrage wieder heiß. Am Donnerstag gibt’s in Lohne dann das, was man im Amateurfußball so liebt: Erster gegen Zweiter, Flutlicht, Puls auf Anschlag. Und unten? Da rückt alles zusammen wie in der Kabine nach dem Auswärtssieg, nur Emslage und Neuenhaus stehen noch ein bisschen abseits.

Die Erste des VfL Emslage holt im Heimspiel gegen die SG Freren ein 1:1-Unentschieden. Trotz personeller Ausfälle war das Team über weite Strecken spielbestimmend und erspielte sich die besseren Chancen. Kai Vollering brachte Emslage nach einem Abpraller in Führung (74.), doch Freren glich nur vier Minuten später per Freistoß aus. In der Schlussphase drängte Emslage in Überzahl auf den Sieg, scheiterte aber mehrfach, unter anderem an der Latte. Am Ende bleibt ein Punkt, der sich eher wie zwei verlorene anfühlt.

Edeljoker sticht: Bentheim dreht Partie in Nordhorn Der SV Bad Bentheim hat sich mit einem 3:2-Auswärtssieg bei SV Vorwärts Nordhorn II weiter Luft im Tabellenkeller verschafft und klettert in den einstelligen Tabellenbereich. Nach der frühen Führung der Gastgeber durch Nils Hüsemann (11.) zeigte Bentheim vor allem in der zweiten Hälfte Moral. Timo Kepplin drehte die Partie mit einem Doppelpack (50./60.), ehe Hüsemann für Nordhorn II erneut ausglich (68.). Den entscheidenden Treffer setzte schließlich Joker Felix Roggmann in der 81. Minute. Dank einer engagierten Leistung und der weiterhin ungeschlagenen Serie im Jahr 2026 richtet Bentheim den Blick nun nach oben, während SV Vorwärts Nordhorn II auf Rang acht bleibt.

Klare Sache für Spelle II - Buss schnürt Doppelpack Der SC Spelle-Venhaus II feiert einen souveränen 4:0-Heimsieg gegen den SV Olympia Laxten. Bereits in der ersten Halbzeit brachte Nico Buss seine Farben in Führung (27.) und legte nach der Pause direkt nach (54.). In der Schlussphase schraubten Michael Stapper (78.) und Lukas Mersch (81.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Laxten fand über die gesamte Spielzeit kaum Mittel gegen die stabile Speller Defensive. Hinweis: Fotos vom Spiel findet ihr hier 📸

Emsbüren bleibt auf Kurs - 4:2-Heimsieg gegen Neuenhaus Concordia Emsbüren setzt seine starke Rückrunde fort und gewinnt am 23. Spieltag mit 4:2 gegen Borussia Neuenhaus. Nach torloser erster Halbzeit brachte Joker Hendrik Lohaus die Gastgeber in Führung (63.), ehe Bennet Frericks nur zwei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Neuenhaus verkürzte per Elfmeter (80.), doch Nico Timmer stellte den alten Abstand wieder her (88.). In einer turbulenten Schlussphase trafen beide Teams noch einmal, bevor Sven Wulkotte in der Nachspielzeit den Deckel draufmachte (90.+7). Emsbüren klettert damit auf Platz sechs. Hinweis: Ausführlicher Spielbericht mit allen Details und Stimmen im Originaltext.

Salzbergen dreht das Spiel in Veldhausen Der SV Alemannia Salzbergen dreht einen Rückstand beim SV Veldhausen 07 und sichert sich einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg. Veldhausen bleibt trotz Führung und Chancen ohne Punkte. Frühe Führung reicht nicht Der SV Veldhausen 07 erwischte den besseren Start und ging in der 15. Minute durch Maximilian Grimm mit 1:0 in Führung. Doch die Gäste aus Salzbergen fanden noch vor der Pause die passende Antwort: Lukas Niemeyer traf in der 31. Minute zum Ausgleich. Schulten sorgt für die Entscheidung Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der Veldhausen zwar kämpferisch dagegenhielt, spielerisch jedoch über weite Strecken nicht überzeugen konnte. Die Entscheidung fiel in der 63. Minute, als Tom Schulten das 2:1 für Salzbergen erzielte. Trotz eigener Möglichkeiten gelang es den Hausherren nicht mehr, den Ball im Tor unterzubringen. So blieb es beim knappen Auswärtssieg für Salzbergen. Durch die Niederlage rückt Veldhausen bis auf sechs Punkte an die Abstiegsränge heran. Salzbergen bleibt trotz des Erfolgs auf Rang 13 und hat nur zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Altenlingen setzt Ausrufezeichen vor dem Topspiel Der ASV Altenlingen hat im Auswärtsspiel beim SV Langen die richtige Reaktion auf die Niederlage der Vorwoche gezeigt und sich mit 2:0 durchgesetzt. Max Veer brachte die Gäste früh in Führung (12.), ehe Niklas Lingers in der zweiten Halbzeit nachlegte (73.) und seinen elften Saisontreffer erzielte. Insgesamt präsentierte sich die Zevenhuizen-Elf defensiv stabil und offensiv effizient. Mit dem Erfolg tankt Altenlingen Selbstvertrauen für das anstehende Spitzenspiel und Derby bei Union Lohne am Donnerstag. 🔥

Lohne dreht das Spiel und lässt es doch liegen: Nach frühem Rückstand kämpft sich der SV Union zurück, geht in Führung und gibt sie im zweiten Durchgang wieder aus der Hand. Schwefingen sagt danke und nimmt einen Punkt mit. ➡️ Den kompletten Spielbericht gibt’s hier auf FuPa.