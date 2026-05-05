23. Spieltag mit Folgen: Ganz oben wird wieder eng

Tabellenchaos in der Kreisliga Mitte/Nord: Flechum schiebt sich dank spätem Punktgewinn in Heede an die Spitze, während Lathen nach der Niederlage in Wesuwe auf Rang zwei abrutscht und punktgleich den neuen Verfolger Wesuwe im Nacken hat. Lorup verpasst im Heimspiel wichtige Zähler und bleibt als Vierter etwas auf Distanz. Der Sonntag hatte im Aufstiegsrennen also deutlich mehr Pfeffer als jeder Grill zum Maianklang.

Der SV Erika/Altenberge hat beim FC Lorup einen 2:1-Auswärtssieg gefeiert. Dabei sah es lange nach Punkten für die Gastgeber aus. Lorup war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und ging in der 28. Minute durch Carsten Wesseln nach Vorarbeit von Matthias Lüken verdient in Führung. Weitere gute Chancen auf das 2:0 blieben jedoch ungenutzt, unter anderem wurde ein Abschluss von Lüken noch auf der Linie geklärt.

Nach der Pause schlugen die Gäste innerhalb von zwei Minuten eiskalt zu. Pascal Schulte traf in der 59. Minute aus 20 Metern zum Ausgleich, ehe Christopher Schulte nur wenig später per Kopf das 2:1 erzielte. In der Schlussphase drängte Lorup auf den Ausgleich, doch mehrfach verhinderten der Gästekeeper und ein Abwehrbein auf der Linie den späten Treffer. So blieb es beim Auswärtssieg für Erika/Altenberge.

Im Duell zwischen Rot-Weiß Heede und dem SV Flechum hat es am Sonntag ein 2:2 gegeben. Während Flechum lange wie der Sieger aussah, bewiesen die Gastgeber in der Schlussphase große Moral und kamen noch zum verdienten Ausgleich. Heede startete stark in die Partie und erspielte sich in der Anfangsphase mehrere gute Möglichkeiten, ließ die nötige Konsequenz im Abschluss aber vermissen. Flechum ging stattdessen durch ein Eigentor von Dominik Reis in der 22. Minute glücklich mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel blieb Heede zunächst am Drücker, verpasste aber in der 66. Minute den Ausgleich, als Jens Dettmer einen Foulelfmeter verschoss. Nur fünf Minuten später erhöhte Sven Hatting mit einem abgefälschten Freistoß auf 2:0 für die Gäste. Doch Heede steckte nicht auf. Christoph Andrees verkürzte in der 76. Minute nach einer Ecke per Kopf auf 1:2 und traf in der 90. Minute erneut zum umjubelten 2:2-Endstand. Aufgrund der Spielanteile und der späten Moral verdiente sich Heede den wichtigen Punkt im Abstiegskampf, während Flechum die verpasste Chance auf die Tabellenspitze hinnehmen musste.