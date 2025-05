23. Spieltag Kreisliga B6: FC Unterjettingen - TSV Grafenau

Von Beginn an zeigte sich der TSV mutig und kontrolliert. Man setzte auf ruhigen Spielaufbau und kam mehrfach gefährlich vor das gegnerische Tor. Doch wie so oft in den letzten Wochen: Die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor fehlte. Entweder fehlten Zentimeter oder der gegnerische Keeper war im letzten Moment zur Stelle.

In einer Phase, in der der TSV eigentlich besser im Spiel war, fiel kurz vor dem Pausenpfiff das 1:0 für die Gastgeber. Nach einem abgewehrten Abschluss reagierte der Unterjettinger Stürmer am schnellsten und traf per Nachschuss (45.).