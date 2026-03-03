2:3-Niederlage in Zwickau: SV Babelsberg kämpft tapfer, aber glücklos

Der Start in die Begegnung verlief für den SV Babelsberg 03 wie gemalt. Bereits in der 11. Minute hallte der Jubel durch den Gästeblock, als Linus Queißer zum 0:1 vollendete. Es war der Lohn für eine mutige Anfangsphase, in der die Babelsberger den Gegner unter Druck setzten. Doch die Freude währte nur kurz, denn die Gastgeber antworteten prompt. Nur vier Minuten nach der Führung erzielte Lukas Eixler in der 15. Minute den Ausgleich für die Westsachsen.

Die Mannschaft vom SV Babelsberg 03 ließ sich durch den schnellen Ausgleich nicht aus dem Konzept bringen. In der 28. Minute belohnte sich das Team für den hohen Aufwand. Tobias Hasse erzielte die erneute Führung zum 1:2. Mit diesem psychologisch wichtigen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Der bittere Umschwung nach dem Seitenwechsel

Was nach dem Wiederanpfiff geschah, war für alle Beteiligten des SV Babelsberg 03 nur schwer zu begreifen. Die Mannschaft kam nicht mit der gleichen Intensität aus der Kabine wie im ersten Durchgang. Die Zwickauer erhöhten den Druck und kamen durch Lukas Eixler in der 48. Minute zum erneuten Ausgleich. Das 2:2 wirkte wie ein Schock für die Babelsberger Defensive. In der 60. Minute drehte der FSV Zwickau die Partie dann endgültig zu seinen Gunsten, als Luca Prasse zum 3:2 traf. Innerhalb von nur 15 Minuten nach der Pause war die harte Arbeit der ersten Halbzeit zunichtegemacht worden.

Die bedrohliche Tabellensituation im Rückblick

Die Niederlage hat gravierende Auswirkungen auf die Tabelle der Regionalliga Nordost. Der SV Babelsberg 03 steht mit 20 Punkten aus 21 Spielen auf dem 13. Platz. Das Torverhältnis von 31:41 verdeutlicht die defensiven Sorgen.