2:3-Niederlage in Zwickau: SV Babelsberg kämpft tapfer, aber glücklos

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Anhänger des SV Babelsberg 03 am heutigen Dienstagabend. Im Nachholspiel des 20. Spieltags der Regionalliga Nordost zeigte die Mannschaft eine deutliche Reaktion auf die vergangenen Wochen. Unter dem Flutlicht des FSV Zwickau entwickelte sich vor 3713 Zuschauern eine dramatische Partie, in der die Babelsberger gleich zweimal in Führung gingen. Doch am Ende stand das Team trotz einer kämpferisch überzeugenden Leistung mit leeren Händen da und musste die Heimreise mit einer knappen 2:3-Niederlage antreten.
Frühe Ekstase durch Linus Queißer
Der Start in die Begegnung verlief für den SV Babelsberg 03 wie gemalt. Bereits in der 11. Minute hallte der Jubel durch den Gästeblock, als Linus Queißer zum 0:1 vollendete. Es war der Lohn für eine mutige Anfangsphase, in der die Babelsberger den Gegner unter Druck setzten. Doch die Freude währte nur kurz, denn die Gastgeber antworteten prompt. Nur vier Minuten nach der Führung erzielte Lukas Eixler in der 15. Minute den Ausgleich für die Westsachsen.
Tobias Hasse stellt die Weichen erneut auf Sieg
Die Mannschaft vom SV Babelsberg 03 ließ sich durch den schnellen Ausgleich nicht aus dem Konzept bringen. In der 28. Minute belohnte sich das Team für den hohen Aufwand. Tobias Hasse erzielte die erneute Führung zum 1:2. Mit diesem psychologisch wichtigen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.
Der bittere Umschwung nach dem Seitenwechsel
Was nach dem Wiederanpfiff geschah, war für alle Beteiligten des SV Babelsberg 03 nur schwer zu begreifen. Die Mannschaft kam nicht mit der gleichen Intensität aus der Kabine wie im ersten Durchgang. Die Zwickauer erhöhten den Druck und kamen durch Lukas Eixler in der 48. Minute zum erneuten Ausgleich. Das 2:2 wirkte wie ein Schock für die Babelsberger Defensive. In der 60. Minute drehte der FSV Zwickau die Partie dann endgültig zu seinen Gunsten, als Luca Prasse zum 3:2 traf. Innerhalb von nur 15 Minuten nach der Pause war die harte Arbeit der ersten Halbzeit zunichtegemacht worden.
Die bedrohliche Tabellensituation im Rückblick
Die Niederlage hat gravierende Auswirkungen auf die Tabelle der Regionalliga Nordost. Der SV Babelsberg 03 steht mit 20 Punkten aus 21 Spielen auf dem 13. Platz. Das Torverhältnis von 31:41 verdeutlicht die defensiven Sorgen.
Blick nach vorn: Das Schicksalsspiel gegen Eilenburg
Viel Zeit zum Wundenlecken bleibt nicht. Bereits am Freitag, 06.03.2026, steht um 19 Uhr das nächste wegweisende Spiel im Kalender. Der SV Babelsberg 03 empfängt im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion den FC Eilenburg. Gegen den Tabellensechzehnten zählt für die Elf von Johannes Paul Lau nur ein Sieg, um den Negativtrend zu stoppen und wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu sichern. Nach der bitteren Erfahrung von Zwickau wird es darauf ankommen, die Defensive über die gesamte Spielzeit stabil zu halten. Die Fans hoffen auf eine Reaktion ihrer Mannschaft, um den SV Babelsberg 03 endlich wieder in sicherere Fahrwasser zu führen.