2:3 - Niederlage in der Nachspielzeit

Eine bittere und auch unnötige 2:3 (1:1)-Auswärtsniederlage kassierte der VfL Wanfried in der Gruppenliga am Sonntag bei der SG Hombressen/Udenhausen.
Auf dem Sportplatz in Hombressen gelang dem VfL ein guter Start in die Partie, ging man doch bereits in der 13. Minute in Führung. Nachdem Kilian Löffler in Strafraum klar gefoult wurde verwandelte Mathias Tadeis Gambetta den fälligen Elfmeter sicher zum 1:0 für seine Farben.
Der VfL hatte nun das Spiel im Griff, kassierte aber in der 25. Minute nach einer Unachtsamkeit in der VfL-Abwehr den Treffer zum 1:1-Ausgleich. Die Partie plätscherte nun ohne größere Höhepunkte bis zum Halbzeitpfiff dahin. Nach dem erneuten Führungstreffer zum 2:1 durch Maurice Budzik, der nach einem schönen Konter den Ball ins lange Eck des SG-Tores schlenzte, wähnten sich die Gäste schon auf der Siegerstraße.
Aber es kam anders, denn in den Schlussminuten überschlugen sich die Ereignisse und das Unglück nahm seinen Lauf. In einer unübersichtlichen Situation und einer Unachtsamkeit beim VfL gelang der SG aus einer vermeintlich Abseitsstellung der erneute 2:2-Ausgleichstreffer (90.). In der fünften Minute der Nachspielzeit musste das Team von Kapitän Dominic Just dann sogar noch den 2:3-Siegtreffer für die SG hinnehmen, als der VfL den Ball nicht richtig klären konnte.
Die Althans-Elf belohnte sich nicht für das insgesamt gute Spiel und musste leider mit leeren Händen die Heimreise antreten. "Meine Mannschaft hat sich mit der unglücklichen Niederlage um einen verdienten Auswärtssieg gebracht", so der enttäuschte VfL-Coach Marco Althans. Die drei verlorenen Punkte tun umso mehr weh, hätte man doch den Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld geschafft. Der nächste Gegner der Brombeermänner ist am Sonntag das Spitzenteam und Tabellen-4. TSG Sandershausen im heimischen Werrastadion.