– Foto: Stefan Konklowsky

2:3 - Niederlage in der Nachspielzeit VfL Wanfried verspielt Führung kurz vor dem Spielende Verlinkte Inhalte Gruppenliga Kassel 2 Homb./Udenh. VfL Wanfried

Eine bittere und auch unnötige 2:3 (1:1)-Auswärtsniederlage kassierte der VfL Wanfried in der Gruppenliga am Sonntag bei der SG Hombressen/Udenhausen.

Auf dem Sportplatz in Hombressen gelang dem VfL ein guter Start in die Partie, ging man doch bereits in der 13. Minute in Führung. Nachdem Kilian Löffler in Strafraum klar gefoult wurde verwandelte Mathias Tadeis Gambetta den fälligen Elfmeter sicher zum 1:0 für seine Farben. Der VfL hatte nun das Spiel im Griff, kassierte aber in der 25. Minute nach einer Unachtsamkeit in der VfL-Abwehr den Treffer zum 1:1-Ausgleich. Die Partie plätscherte nun ohne größere Höhepunkte bis zum Halbzeitpfiff dahin. Nach dem erneuten Führungstreffer zum 2:1 durch Maurice Budzik, der nach einem schönen Konter den Ball ins lange Eck des SG-Tores schlenzte, wähnten sich die Gäste schon auf der Siegerstraße.