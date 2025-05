23 neue C-Lizenzinhaber für den Landkreis

Die Ausbildung umfasste insgesamt 120 Lerneinheiten, gegliedert in die Module „DFB-Basis-Coach“, Lehrgang 1 und Lehrgang 2. Im sogenannten Blended-Learning-Format erarbeiteten sich die Teilnehmenden in Onlinephasen auf dem digitalen Sportcampus „edubreak“ theoretisches Wissen, das sie anschließend in der Praxis auf dem Platz vertieften. Die Schwerpunkte lagen dabei auf Technik- und Konditionstraining, sowie auf der Schulung von Individual-, Gruppen- und Mannschaftstaktik.

Ein besonderes Augenmerk galt der Anwendungsphase: Hierbei setzten die Traineranwärter das Erlernte eigenständig im Trainingsalltag ihres Heimatvereins um – dokumentiert durch Videomaterial und begleitet von konkreten Aufgabenstellungen über die digitale Plattform. Am Ende stand eine schriftliche Reflexion des eigenen Lernprozesses sowie ein Abschlussgespräch mit den Ausbildern Uwe Mißlinger und Andreas Klebl an.