23. Mai 2026: VfL Legenden trifft auf Schalke Traditionsteam

Traditionsduell mit besonderem Flair in Rheinhausen
Am 23. Mai 2026 dürfen sich Fußballfans auf ein echtes Highlight freuen: Die Traditionsmannschaft des VfL Rheinhausen trifft auf die Traditionself des FC Schalke 04.
Freut euch auf ein stimmungsvolles Spiel mit viel Nostalgie, bekannten Gesichtern und echter Fußballkultur. Auch abseits des Platzes ist für beste Bedingungen gesorgt – mit leckeren Speisen, kühlen Getränken und einer rundum angenehmen Stadionatmosphäre.
🕐 Einlass: 13:00 Uhr
⚽ Anstoß: 15:04 Uhr
Mit Blick auf die aktuelle Lage könnte die 1. Mannschaft von Schalke bereits eine Woche zuvor den Aufstieg feiern – zusätzliche Emotionen sind also garantiert 👀
Tickets im Vorverkauf:
Sandras Poststübchen
Trompeter Str. 11, 47228 Duisburg
💸 Preise:
- Erwachsene: 10 €
- Kinder / Rentner: 5 €
- Kinder bis 10 Jahre: Eintritt frei
Kommt vorbei und erlebt einen besonderen Fußballnachmittag in Rheinhausen!