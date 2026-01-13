23. Kleider-Müller-Cup: Frauenfußball füllt die Schlossparkhalle

Der 23. Kleider-Müller-Cup der Frauen verwandelt die Schlossparkhalle in Geislingen am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Januar 2026, erneut in ein Zentrum des süddeutschen Hallenfußballs. Drei Vorrundengruppen, zahlreiche ambitionierte Teams aus verschiedenen Spielklassen und ein klar strukturierter Modus sorgen für ein Turnier, das sportliche Klasse mit gesellschaftlichem Engagement verbindet. Veranstalter TSV Geislingen setzt mit einer kostenfreien DKMS-Registrierungsaktion zudem ein deutliches Zeichen über den Sport hinaus.
Ein Turnier mit gewachsener Bedeutung
Der Kleider-Müller-Cup gehört seit Jahren fest in den regionalen Hallenkalender. In seiner 23. Auflage präsentiert sich das Turnier erneut als zweitägiger Wettbewerb mit hoher sportlicher Dichte. Gespielt wird durchgehend zwölf Minuten, was den Begegnungen Struktur, aber auch spürbare Intensität verleiht. Der Auftakt erfolgt am Samstag um 12 Uhr, die Entscheidungen fallen am Sonntag mit Spiel um Platz drei und Finale am späten Nachmittag.
Drei Vorrundengruppen als sportliches Fundament
In der Vorrunde treten insgesamt 18 Mannschaften in drei Sechsergruppen an. Die Gruppe 1 vereint unter anderem den Zeller FV, den SV Unterjesingen, den 1. FC Donzdorf sowie zwei Teams des TSV Frommern und die SG Wurmlingen/Nendingen. Die Gruppe 2 ist hochklassig besetzt, angeführt vom Oberligisten 1. FC Mühlhausen, ergänzt durch den TV Derendingen, die SG TSV Geislingen/SG Vöhringen, zwei Nachwuchsteams sowie einen Nachrücker. In der Gruppe 3 treffen mit dem Hegauer FV und dem FC Ingolstadt 04 II ebenfalls Teams mit Oberliga-Erfahrung auf ambitionierte Konkurrenz aus Ofterdingen, Albeck, Deuchelried und Bierlingen/Trillfingen.
Der Samstag als Marathon der Vorrunde
Der erste Turniertag steht ganz im Zeichen der Gruppenphase. Von 12 Uhr bis in den frühen Abend hinein reiht sich Spiel an Spiel. Die Vielzahl an Begegnungen fordert von den Teams nicht nur spielerische Qualität, sondern auch Durchhaltevermögen. Jeder Punkt hat Gewicht, da die Platzierung innerhalb der Gruppe über den weiteren Turnierverlauf entscheidet. Die Halle erlebt dabei einen stetigen Wechsel aus unterschiedlichen Spielstilen und Tempi.
Soziales Engagement als fester Bestandteil
Der Kleider-Müller-Cup beschränkt sich nicht auf sportliche Aspekte. Parallel zum Turnier findet eine kostenfreie DKMS-Registrierungsaktion statt. Damit erhält der Hallenfußball in Geislingen eine zusätzliche gesellschaftliche Dimension. Spielerinnen, Betreuer und Zuschauer werden gleichermaßen eingebunden und erleben, dass sportliche Veranstaltung und soziales Verantwortungsbewusstsein Hand in Hand gehen können.
Der Sonntag bringt Struktur und Entscheidung
Am Sonntag beginnt das Turnier bereits um 9 Uhr. Nach weiteren Gruppenspielen folgt die Zwischenrunde, in der Gruppensieger, Zweitplatzierte und die besten Gruppendritten in neu zusammengestellten Gruppen gegeneinander antreten. Dieser Modus sorgt für neue Konstellationen und erhöht die Spannung, da direkte Vergleiche über den Einzug in die Endspiele entscheiden.
Der Weg ins Finale
Mit fortschreitender Turnierdauer verdichtet sich der Wettbewerb. Die Spiele werden taktischer, Fehler haben größere Auswirkungen. Nach Abschluss der Zwischenrunde stehen die beiden Gruppensieger fest, die im Finale um den Turniersieg spielen. Zuvor wird im Spiel um Platz drei um die letzte Podestplatzierung gekämpft. Beide Partien bilden den sportlichen Höhepunkt eines langen Hallenwochenendes.
Ein Schaufenster des Frauenfußballs
Der Kleider-Müller-Cup zeigt die Bandbreite des Frauenfußballs. Oberligisten, ambitionierte Landes- und Verbandsligateams sowie Nachwuchsmannschaften begegnen sich auf Augenhöhe. Die Schlossparkhalle wird damit zum Ort des Vergleichs, der Entwicklung und der Sichtbarkeit eines Frauenfußballs, der sich durch Technik, Intensität und taktische Disziplin auszeichnet.