23. Kleider-Müller-Cup: Frauenfußball füllt die Schlossparkhalle

Der 23. Kleider-Müller-Cup der Frauen verwandelt die Schlossparkhalle in Geislingen am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Januar 2026, erneut in ein Zentrum des süddeutschen Hallenfußballs. Drei Vorrundengruppen, zahlreiche ambitionierte Teams aus verschiedenen Spielklassen und ein klar strukturierter Modus sorgen für ein Turnier, das sportliche Klasse mit gesellschaftlichem Engagement verbindet. Veranstalter TSV Geislingen setzt mit einer kostenfreien DKMS-Registrierungsaktion zudem ein deutliches Zeichen über den Sport hinaus.

Der Kleider-Müller-Cup gehört seit Jahren fest in den regionalen Hallenkalender. In seiner 23. Auflage präsentiert sich das Turnier erneut als zweitägiger Wettbewerb mit hoher sportlicher Dichte. Gespielt wird durchgehend zwölf Minuten, was den Begegnungen Struktur, aber auch spürbare Intensität verleiht. Der Auftakt erfolgt am Samstag um 12 Uhr, die Entscheidungen fallen am Sonntag mit Spiel um Platz drei und Finale am späten Nachmittag.

Drei Vorrundengruppen als sportliches Fundament

In der Vorrunde treten insgesamt 18 Mannschaften in drei Sechsergruppen an. Die Gruppe 1 vereint unter anderem den Zeller FV, den SV Unterjesingen, den 1. FC Donzdorf sowie zwei Teams des TSV Frommern und die SG Wurmlingen/Nendingen. Die Gruppe 2 ist hochklassig besetzt, angeführt vom Oberligisten 1. FC Mühlhausen, ergänzt durch den TV Derendingen, die SG TSV Geislingen/SG Vöhringen, zwei Nachwuchsteams sowie einen Nachrücker. In der Gruppe 3 treffen mit dem Hegauer FV und dem FC Ingolstadt 04 II ebenfalls Teams mit Oberliga-Erfahrung auf ambitionierte Konkurrenz aus Ofterdingen, Albeck, Deuchelried und Bierlingen/Trillfingen. Der Samstag als Marathon der Vorrunde

Der erste Turniertag steht ganz im Zeichen der Gruppenphase. Von 12 Uhr bis in den frühen Abend hinein reiht sich Spiel an Spiel. Die Vielzahl an Begegnungen fordert von den Teams nicht nur spielerische Qualität, sondern auch Durchhaltevermögen. Jeder Punkt hat Gewicht, da die Platzierung innerhalb der Gruppe über den weiteren Turnierverlauf entscheidet. Die Halle erlebt dabei einen stetigen Wechsel aus unterschiedlichen Spielstilen und Tempi.