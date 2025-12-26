23. Karl-Knab-Gedächtnisturnier: Erinnerung, Rivalität und Tempo

Wenn am Sonntag, 28. Dezember 2025, in der Turn- und Festhalle in Allmendingen der Ball rollt, verbindet sich sportlicher Ehrgeiz mit Erinnerungskultur. Das 23. Karl-Knab-Gedächtnisturnier des TSV Allmendingen steht für regionalen Hallenfußball in seiner kompaktesten Form: Acht Herrenmannschaften, zwei Gruppen, zehn Minuten Spielzeit pro Partie und ein klar strukturierter Turnierverlauf.

Kompakter Modus, klare Struktur Acht Mannschaften treten zunächst in zwei Vierergruppen gegeneinander an. In der Gruppenphase gilt das Prinzip jeder gegen jeden. Die Platzierungen entscheiden über den weiteren Weg in die K.-o.-Runde. Nach den Gruppenspielen folgen Halbfinals, Platzierungsspiele sowie das Spiel um Platz drei und das Finale. Der Turniersieger steht am frühen Abend fest, ohne lange Unterbrechungen oder Umwege.

Ein Turnier mit besonderer Bedeutung Das Karl-Knab-Gedächtnisturnier ist fest im Kalender des TSV Allmendingen verankert. Die 23. Auflage knüpft an eine lange Reihe von Hallenturnieren an, die sportlichen Wettbewerb und gemeinschaftliches Gedenken verbinden. Austragungsort ist die Turn- und Festhalle in Allmendingen, die an diesem Abend vollständig dem Hallenfußball gehört.

Gruppe A mit Gastgeber im Mittelpunkt

In der Gruppe A stehen sich die SG Oberdischingen/Ersingen, die SGM Allmendingen/Ennahofen, die TSF Ludwigsfeld und die TSG Ehingen gegenüber. Der Gastgeber ist damit direkt gefordert und eröffnet das Turnier um 17 Uhr gegen die SG Oberdischingen/Ersingen. Die weiteren Gruppenspiele strukturieren den frühen Turnierverlauf und geben erste Hinweise darauf, wer den Hallenrhythmus am besten annimmt.

Gruppe B mit regionaler Vielfalt

Die Gruppe B ist mit der SG Altheim, dem KSC Ehingen, dem TSV Türkgücü Ehingen und dem SV Hülben besetzt. Diese Konstellation bringt unterschiedliche Spielanlagen und regionale Nähe zusammen. Bereits das erste Gruppenspiel um 17.11 Uhr setzt den Takt für eine intensive Gruppenphase. Die Reihenfolge der Begegnungen sorgt dafür, dass sich die Tabellenlage erst spät klärt und bis zum letzten Gruppenspiel Spannung besteht.

Der enge Zeitplan als sportliche Herausforderung

Zwischen 17 Uhr und 19.01 Uhr werden sämtliche Gruppenspiele ausgetragen. Der enge Zeitplan verlangt Konzentration und schnelle Anpassung. Zehn Minuten Spielzeit pro Partie erhöhen den Druck, früh Akzente zu setzen. Für die Teams bedeutet das maximale Präsenz in jeder Szene, für die Zuschauer einen durchgehenden Strom an Entscheidungen.

Halbfinals als erste Zäsur

Ab 19.15 Uhr beginnt die entscheidende Phase des Turniers. Die Gruppensieger treffen jeweils auf die Zweitplatzierten der anderen Gruppe. Diese Halbfinals markieren die erste große Zäsur des Abends. Ein Spiel entscheidet über den Einzug ins Finale, ein weiteres über die Chance auf Platz drei. Die Bedeutung jedes Tores steigt in dieser Phase spürbar an.

Platzierungsspiele mit eigener Dramaturgie

Auch die Platzierungsspiele sind klar terminiert. Das Spiel um Platz sieben, das Spiel um Platz fünf sowie das Spiel um Platz drei sorgen dafür, dass alle Mannschaften bis zum Ende sportlich eingebunden bleiben. Diese Begegnungen geben dem Turnier Tiefe und ermöglichen zusätzliche direkte Vergleiche zwischen den Gruppen.

Das Finale als Abschluss des Hallenabends

Um 20.19 Uhr steht das Finale an. Zwei Mannschaften, die sich in der Gruppenphase und im Halbfinale durchgesetzt haben, spielen um den Turniersieg. Zehn Minuten entscheiden über den Gewinn des 23. Karl-Knab-Gedächtnisturniers. Der Schlusspunkt eines Abends, der Tempo, Emotionen und sportliche Klarheit vereint.