2:3 in Unterföhring: ASV Dachau verliert an Boden Fußball Landesliga Südost

Ein spätes Gegentor hat dem ASV Dachau bei seinem Gastspiel in Unterföhring ein unliebsames Ende beschert. Die Dachauer unterlagen 2:3.

Dachau – Bis kurz vor Schluss war alles möglich für den ASV Dachau im Landesliga-Spiel beim FC Unterföhring. Die Dachauer hatten zweimal nach einem Rückstand ausgeglichen, doch auf den dritten Gegentreffer fanden sie keine Antwort mehr. Durch die 2:3-Niederlage hat die Elf von Trainer Manuel Haupt an Boden auf die vorderen Tabellenplätze der Landesliga Südost verloren.

Die Defensive ist in dieser Saison das Prunkstück der Dachauer. In Unterföhring waren die Gäste allerdings nicht immer auf der Höhe – so auch in der 12. Minute: Nach einer Ecke köpfte Nils Ehret völlig freistehend aus fünf Metern ein. Maximilian Bergner im ASV-Tor war ohne Chance.

Richtig gelesen: Der Offensivspieler der Dachauer, ein feiner Techniker, der schwer vom Ball zu trennen ist, vertrat die etatmäßigen Keeper Korbinian Dietrich und Artem Bykanov. Beide waren verhindert und Bergner, der in Hallenturnieren schon häufiger das Tor hütete, sprang ein. Doch damit fehlte dem ASV ein wichtiger Faktor für die Offensive.

Dennoch meldeten sich die Dachauer zurück. Nach einem Einwurf und zwei Kopfballverlängerungen landete der Ball auf dem Fuß von Leon Schleich, der direkt abzog und per Volley auf 1:1 stellte (25.). Der ASV trat gegen die spielerisch leicht überlegenen Unterföhringer effizient auf und konnte daher mit dem Remis zur Halbzeit gut leben.

Nach dem Seitenwechsel ein unverändertes Bild: Unterföhring hatte mehr Ballbesitz, aus dem Spiel heraus konnten sich die Gastgeber aber keine zwingenden Chancen erspielen. Eine Standardsituation musste her. Sahin Bahadir stieg nach einem Eckball hoch und köpfte aus kurzer Distanz ein (61.).

Doch die Dachauer gaben nicht auf und meldeten sich erneut zurück – ebenfalls nach einer Ecke: Dieses Mal passten die Unterföhringer nicht auf. Sie ließen Mateo Velic zu viel Platz, der mit seinem ersten Treffer im ASV-Trikot das 2:2 erzielte (72.).

Mit einem Punkt hätten die Dachauer leben können, doch Maick Antonio gab den Spielverderber. Der Joker des FCU vollendete einen Konter der Heimelf in der 86. Minute und schoss sein Team damit zum Sieg.

Für den ASV Dachau war es nach dem 1:2 in der vergangenen Woche gegen Karlsfeld die zweite Niederlage in Folge. Dennoch darf der Aufsteiger mit dem neunten Platz zum Abschluss der Hinrunde zufrieden sein.