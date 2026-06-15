2:3 im Spitzenspiel: Rabenstein verliert den Podestplatz

Das mit Spannung erwartete Duell um den Silberrang in der Sachsenliga hielt sportlich, was es versprach, endete für die Gastgeber jedoch mit einer Enttäuschung. Vor 222 Zuschauern im Rabensteiner Sportpark musste sich die SG Handwerk Rabenstein der SG Taucha 99 mit 2:3 (1:2) geschlagen geben. Durch diese Niederlage gaben die Westsachsen den dritten Tabellenplatz am vorletzten Spieltag aus der Hand.
Von Beginn an entwickelte sich eine packende und offensive Begegnung, in der beide Teams das Visier offen hielten. Die Gäste aus Taucha erwischten den besseren Start: Top-Torjäger Felix Brügmann brachte die Mannschaft von Trainer Jens Wuttke in der 17. Minute in Führung. Rabenstein reagierte prompt und kam durch Benjamin Anders zum 1:1-Ausgleich (25.). Doch die Freude währte nur kurz, da erneut Brügmann zur Stelle war und die Nordsachsen nach gut einer halben Stunde wieder in Front brachte (31.).
Der psychologische Knackpunkt folgte unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Keine zwei Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als Nico Brehm auf 1:3 für die Gäste erhöhte (47.). Rabenstein steckte nicht auf und bewies Moral, kam durch Phil Mühlig in der 80. Minute noch einmal auf 2:3 heran, schaffte in der verbleibenden Schlussphase jedoch nicht mehr den Ausgleich.
Rabensteins Trainer Ringo Delling zog trotz des unglücklichen Ausgangs ein positives Fazit über das Niveau der Partie: „Es war ein schönes Spiel für die Zuschauer. Gutes Tempo – zwei Mannschaften, die Fußball spielen wollten.“ Mit dem Resultat haderte der Coach verständlicherweise: „Nur mit dem Ergebnis sind wir natürlich nicht zufrieden.“ Den sportlichen Ausschlag sah er vor allem in einer taktischen Komponente begründet: „Die linke Seite der Tauchaer war der Schlüssel zum Auswärtssieg.“
In der Tabelle hat die Niederlage spürbare Konsequenzen für das Saisonfinale. Während die SG Taucha 99 mit 67 Punkten den zweiten Platz hinter dem bereits feststehenden Meister Dynamo Dresden II (72 Punkte) zementiert, rutscht Rabenstein mit 59 Zählern auf den vierten Rang ab. Vorbeigezogen ist der FV Dresden 06 Laubegast, der nun mit 60 Punkten den begehrten dritten Podestplatz belegt.
Am letzten Spieltag gilt es für die Handwerker, noch einmal alles in die Waagschale zu werfen, um die starke Spielzeit zu einem versöhnlichen Ende zu bringen. Delling blickt kämpferisch voraus: „Jetzt gilt es nochmal alle Kräfte zu bündeln und erfolgreich die Saison abzuschließen.“