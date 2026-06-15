2:3 im Spitzenspiel: Rabenstein verliert den Podestplatz

Von Beginn an entwickelte sich eine packende und offensive Begegnung, in der beide Teams das Visier offen hielten. Die Gäste aus Taucha erwischten den besseren Start: Top-Torjäger Felix Brügmann brachte die Mannschaft von Trainer Jens Wuttke in der 17. Minute in Führung. Rabenstein reagierte prompt und kam durch Benjamin Anders zum 1:1-Ausgleich (25.). Doch die Freude währte nur kurz, da erneut Brügmann zur Stelle war und die Nordsachsen nach gut einer halben Stunde wieder in Front brachte (31.).

Der psychologische Knackpunkt folgte unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Keine zwei Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als Nico Brehm auf 1:3 für die Gäste erhöhte (47.). Rabenstein steckte nicht auf und bewies Moral, kam durch Phil Mühlig in der 80. Minute noch einmal auf 2:3 heran, schaffte in der verbleibenden Schlussphase jedoch nicht mehr den Ausgleich.

Rabensteins Trainer Ringo Delling zog trotz des unglücklichen Ausgangs ein positives Fazit über das Niveau der Partie: „Es war ein schönes Spiel für die Zuschauer. Gutes Tempo – zwei Mannschaften, die Fußball spielen wollten.“ Mit dem Resultat haderte der Coach verständlicherweise: „Nur mit dem Ergebnis sind wir natürlich nicht zufrieden.“ Den sportlichen Ausschlag sah er vor allem in einer taktischen Komponente begründet: „Die linke Seite der Tauchaer war der Schlüssel zum Auswärtssieg.“