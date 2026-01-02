In Krefeld startet die Hallenstadtmeisterschaft. – Foto: Ralph Görtz

23 gegen den KFC – die „Kleinen" proben den Hallen-Aufstand Vorhang auf zur offenen Krefelder Hallen-Stadtmeisterschaft. Von Freitagabend 18 Uhr bis einschließlich Sonntag steht die in die Jahre gekommene Sporthalle Glockenspitz, die in 2027 einer gründlichen Renovierung unterzogen werden soll, ganz im Zeichen der Fußballer.

Unter der Regie des KTSV Preussen Krefeld, der in der Gruppe Gabelin IT – die vier Gruppen wurden nicht wie üblich durchnummeriert, sondern nach Sponsoren benannt – gegen 18.13 Uhr bereits sein erstes Spiel gegen den Linner SV bestreitet. In der Eröffnungspartie zuvor trifft der favorisierte VfL Tönisberg auf den SC Viktoria Krefeld. Klar ist, dass sich der Ausrichter keine leichten Gegner zugelost hat, denn auch die weiteren Kontrahenten TSV Bockum oder SSV Strümp dürften einiges zu bieten haben. Die Linner, die es mittlerweile schwer haben, sich zumindest in der Kreisliga B zu behaupten, gehen als krasser Außenseiter ins Rennen. Sie träumen noch von den Landesliga-Zeiten, als Mohammed El Mala, wegen seiner schnellen Beschleunigung nur „das Moped“ genannt und Vater des Kölner Bundesliga-Shootingstars Said, für Furore sorgte.

In der Gruppe „Sportdirekt“, die ihre Vorrundenspiele ab Samstag, 11 Uhr, bestreitet, ist neben dem VfR Fischeln noch Anadolu Türkspor Krefeld favorisiert. Die haben in der Vergangenheit nicht nur wegen ihrer Emotionen, sondern in erster Linie feinen Technik stets für Bewunderung und Freude gesorgt. Bockum II, TuS Gellep, TuS Mündelheim und Spielsport Krefeld – letztere sind nicht zu unterschätzen – komplettieren das Feld. Ab ca. 14.25 Uhr sind dann in der Gruppe „Fliesen Tacke“ alle gespannt auf den ersten Auftritt des Oberligisten KFC Uerdingen. B-Ligist SV Oppum dürfte auch ohne den urlaubenden Trainer Julian Stöhr und einer Teammischung aus Akteuren aus dem aktuellen Kader sowie den A-Junioren kein Problem sein. Zumal den technisch versierteren Mannschaften zu Gute kommt, dass mit einer Vollbande gespielt wird. Aber bei einer reinen Spielzeit von nur zehn Minuten hat es in der Vergangenheit schon die ein oder andere Überraschung gegeben. Mehrfachgewinner und Lokalrivale VfB Uerdingen, der SC Schiefbahn, Viersen-Rahser und Hellas Krefeld II sind die anderen KFC-Gegner.

Kurzfristige Absagen sind kompensiert worden Der SC St. Tönis, der zweite im Starterfeld vorgesehene Oberligist, der die Veranstaltung natürlich aufgewertet hätte, hat seine Teilnahme inzwischen abgesagt, weil aus erster und zweiter Mannschaft ganze vier Spieler – viele sind noch lädiert, im Urlaub oder meiden den glatten Hallenboden – mitmischen wollten. Und die A-Junioren winkten, weil sie schon reichlich Verletzte mit in die Winterpause genommen haben, ebenfalls ab. C-Ligist Pascha Spor hat seine Mannschaft schon vor einiger Zeit komplett zurückgezogen.