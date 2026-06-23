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23. Geburtstag: Defensivspieler aus Siegen unterschreibt in Rhynern
Regionalliga-Aufsteiger SV Westfalia Rhynern hat den nächsten Neuzugang präsentiert. Vom künftigen Ligarivalen Sportfreunde Siegen wurde Melih Sayin verpflichtet, der die Vertragspapiere zu seinem 23. Geburtstag unterzeichnet hat.
Nach Jahren im Nachwuchsleistungszentrum beim SC Paderborn 07 sammelte der gelernte Außenverteidiger im jungen Alter bereits viel Oberliga-Erfahrung bei den Sportfreunden Lotte und dem SC Preußen Münster II (60 Einsätze). Zwischenzeitlich kehrte er auch in seine Heimatstadt zurück und verbrachte ein Jahr beim damaligen Westfalenligisten SG Bockum-Hövel (2023/24). In Siegen kam er in der vergangenen Rückrunde nur fünfmal zum Einsatz, steuerte aber immerhin zwei Assists bei und deutete seine Offensivstärke an.
Wie sein jüngerer Bruder Mirac, der aktuell in der Rhyneraner E-Jugend spielt, wird Sayin künftig das Westfalia-Wappen auf der Brust tragen.
Der Sportliche Leiter David Schmidt sagt: „Melih bringt Dynamik, technische Qualität und die Intensität mit, die perfekt zu unserer Spielweise passt. Er wird uns bei der Mission Regionalliga weiterhelfen.“
Sayin freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich möchte mich hier weiterentwickeln und gemeinsam mit dem Verein meine Ziele erreichen.“