23. Geburtstag: Defensivspieler aus Siegen unterschreibt in Rhynern

Nach Jahren im Nachwuchsleistungszentrum beim SC Paderborn 07 sammelte der gelernte Außenverteidiger im jungen Alter bereits viel Oberliga-Erfahrung bei den Sportfreunden Lotte und dem SC Preußen Münster II (60 Einsätze). Zwischenzeitlich kehrte er auch in seine Heimatstadt zurück und verbrachte ein Jahr beim damaligen Westfalenligisten SG Bockum-Hövel (2023/24). In Siegen kam er in der vergangenen Rückrunde nur fünfmal zum Einsatz, steuerte aber immerhin zwei Assists bei und deutete seine Offensivstärke an.

Wie sein jüngerer Bruder Mirac, der aktuell in der Rhyneraner E-Jugend spielt, wird Sayin künftig das Westfalia-Wappen auf der Brust tragen.