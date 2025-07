228 Nachwuchsmannschaften gehen im Kreis Euskirchen an den Start

Die Meldung für alle am Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften in der Spielzeit 2025/26 waren bis zum 05.07.2025 im DFB-Net abzugeben.

20 Juniorinnenteams und 208 Juniorenmannschaften werden demnächst um Tore und Siege spielen. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es zum Stand des Meldeschlusses ein leichtes Plus von 2 Juniorinnenteams (2024/2025 waren es 18 gemeldete Mannschaften) und einem Juniorenteam (2024/2025 waren es 204 gemeldete Mannschaften). In der Vorsaison hatten 222 Mannschaften gemeldet. Da fehlten aber noch einige, was für diese Spielzeit nicht auch noch auszuschließen ist.