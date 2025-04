226-facher Oberliga-Akteur (31) setzt Laufbahn in der Bezirksliga fort

– Foto: SVE Heessen

Der 31-jährige Tim Neumann hat seine gesamte Laufbahn beim SV Westfalia Rhynern verbracht. 226 Oberliga-Partien sowie ein einjähriges Intermezzo in der Regionalliga West (31 Einsätze) stehen in seiner Vita. Mitte April wurde bekannt, dass der Innenverteidiger, der im September erstmals Vater wird, künftig in einer niedrigeren Spielklasse kürzertreten möchte. Den Zuschlag hat der aufstrebende Rhyneraner Stadtrivale SVE Heessen erhalten. Heessen kämpft aktuell in der Bezirksliga Staffel 8 um die Meisterschaft. Die Teilnahme an der Vizemeister-Aufstiegsrunde ist bereits sicher.

>>> das ist Tim Neumann "Ich hatte mir auch das eine oder andere Angebot anderer Clubs angehört. Aber in Heessen hat mich das Gesamtpaket am besten überzeugt. Was die Flexibilität angeht, ist man mir entgegengekommen. Und Kevin hat mir auch richtig Lust auf das gemacht, was mich beim SVE erwarten wird. Außerdem hört man immer, welch guten Trainer die Heessener haben. Da kann ich mir das jetzt mal selbst anschauen, wie er das macht", erklärt der Routinier, der in Heessen durchaus noch ambitioniert Fußball spielen möchte.