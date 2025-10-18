22:1! Fortuna Grüneberg II schießt sich in den Fußballhimmel

Ein Spiel, das alles sprengte

Es war von Beginn an ein Feuerwerk. Schon in der 3. Minute eröffnete Edgar Kersten das Torfestival. Nur fünf Minuten später legte Mercier Kolasinski nach. Danach ging es Schlag auf Schlag: Wunderlich, Fochler, Bethke – sie alle trugen sich mehrfach in die Torschützenliste ein. Die Zuschauer erlebten ein Spektakel, das seinesgleichen sucht.

Fortuna dominierte nach Belieben, kombinierte präzise und zeigte Spielfreude pur. Besonders Moritz Fochler ragte mit sage und schreibe sieben Treffern heraus. Auch Edgar Kersten, Dustin Wunderlich, Daniel Bethke und Mercier Kolasinski trugen mit mehrfachen Toren zum Kantersieg bei.

Der Ehrentreffer als Zeichen des Willens

Trotz der Überlegenheit des Tabellenführers schrieb auch der Gegner seine Geschichte: In der 22. Minute verwandelte Brian Freier für Eintracht Gransee einen Foulelfmeter zum 4:1. Es war ein Moment, der zeigte, dass Gransee trotz aller Widrigkeiten nicht aufgab.

Denn die Gäste waren nur mit neun Spielern angereist – und hielten die kompletten 90 Minuten durch. Was sportlich wie eine Demütigung aussieht, verdient in Wahrheit großen Respekt.

Respekt statt Häme

Nach dem Spiel veröffentlichte Fortuna Grüneberg eine bemerkenswerte Erklärung, die zeigt, dass Demut und Anstand auch in einem 22:1-Sieg ihren Platz haben: „Wir, ‚Die Zweite‘ der TSG Fortuna 21 Grüneberg, und auch der Vorstand möchten unseren Respekt dem SV Eintracht Gransee II ausdrücken. Gransee kam mit 9 Mann und spielte die 90 Minuten durch. Dankeschön.“

Diese Worte trafen den Kern eines außergewöhnlichen Fußballnachmittags. Es war nicht nur ein Sieg auf dem Platz, sondern auch einer für den Sportsgeist.

Fortuna marschiert – Gransee kämpft

Mit dem siebten Sieg im siebten Spiel festigte Fortuna Grüneberg II die Tabellenführung in der 1. Kreisklasse Nord Oberhavel/Barnim. 59:6 Tore und 21 Punkte sprechen eine deutliche Sprache. Hinter ihnen folgen der FC Kremmen II und TuS Sachsenhausen III mit Abstand.

Für den SV Eintracht Gransee II hingegen war es ein bitterer Nachmittag. Doch auch wenn das Ergebnis schmerzt, die Haltung des Teams verdient Hochachtung. Wer mit neun Spielern antritt und die Partie fair zu Ende bringt, beweist Charakter.

Ein Spiel für die Ewigkeit

51 Zuschauer sahen ein Spiel, das sie so schnell nicht vergessen werden. Es war Fußball in seiner reinsten Form – mit Leidenschaft, Respekt und Emotionen. Fortuna Grüneberg II hat sich an die Spitze geschossen, aber auch gezeigt, dass selbst ein 22:1 nicht nur von Toren erzählt, sondern von Haltung.

Ein Nachmittag, der alles hatte: Spektakel, Fairness und Demut. Ein Tag, an dem der Fußball in Grüneberg größer war als jedes Ergebnis.

TSG Fortuna 21 Grüneberg II – SV Eintracht Gransee II 22:1

Schiedsrichter: Mathias Mrosewski - Zuschauer: 51

Tore: 1:0 Edgar Kersten (3.), 2:0 Mercier Kolasinski (8.), 3:0 Dustin Wunderlich (14.), 4:0 Moritz Fochler (15.), 5:1 Moritz Fochler (20.), 4:1 Brian Freier (22. Foulelfmeter), 6:1 Moritz Fochler (25.), 7:1 Moritz Fochler (36.), 8:1 Moritz Fochler (41.), 9:1 Edgar Kersten (43.), 10:1 Dustin Wunderlich (45.), 11:1 Daniel Bethke (48.), 12:1 Daniel Bethke (60.), 13:1 Dustin Wunderlich (64.), 14:1 Moritz Fochler (67.), 15:1 Daniel Bethke (70.), 16:1 Moritz Fochler (72.), 17:1 Moritz Fochler (74.), 18:1 Dustin Wunderlich (75.), 19:1 Edgar Kersten (76.), 20:1 Edgar Kersten (78.), 21:1 Mercier Kolasinski (83.), 22:1 Mercier Kolasinski (85.)