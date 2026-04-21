22:0-Gala & 7:6-Drama: Die torreichsten Spiele in Württemberg

Am Wochenende waren die Tormaschinen in Württemberg wieder unterwegs. FuPa wirft dabei den Blick auf die torreichsten Damen- und Herrenspiele.
22:0 - TSV Heimsheim - TV Pflugfelden (Bezirksliga)
1:15 - 1. SV Fasanenhof - Spvgg Cannstatt II (Kreisliga B)
7:6 - Lawine Raichberg Ost - TSV Jahn Büsnau II (Kreisliga B)
13:0 - GFV Omonia Vaihingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen II (Kreisliga B)
0:12 - ATA Spor Neu-Ulm - KKS Croatia Ulm (Kreisliga B)
11:1 - TSV Wernau II - Wernauer SF (Kreisliga B)
9:3 - FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach II - VfR Süssen II (Kreisliga B)
11:1 - 1.FC Hohenacker II - TSV Rudersberg II (Kreisliga B)
5:7 - SV Würtingen II - FC Römerstein 05 (Kreisliga B)
1:11 - TSV Malmsheim II - SV Friolzheim (Kreisliga B)
10:1 - TSV Rohr II - TSV Heumaden II (Kreisliga B)
8:3 - Stuttgarter SC - TSV Birkach II (Kreisliga B)
9:2 - FC Gärtringen II - TV Gültstein II (Kreisliga B)
10:1 - SC Türkgücü Ulm - SV Offenhausen (Bezirksliga)
7:4 - VfR Sulz - TSV Möttlingen (Bezirksliga)
8:3 - VfL Stammheim - SSV Walddorf (Kreisliga A)
11:0 - TSV Wäldenbronn-Esslingen - SGM Mettingen/Westcity United Esslingen FC (Kreisliga B)
11:0 - TSV Schlierbach - TSV Oberlenningen (Kreisliga B)
3:8 - SV Breuningsweiler II - SSV Steinach-Reichenbach I (Kreisliga A)
2:9 - FC JAT Fellbach - ASGI Schorndorf (Kreisliga B)
0:11 - SGM Kiebingen/Bühl II - SV Weiler (Kreisliga B)
7:4 - SGM Mittelbiberach/Stafflangen I - SGM Eberhardzell/Unterschwarzach II (Kreisliga B)
2:8 - Spfr Friedrichshafen - SV Oberteuringen (Kreisliga B)
0:10 - 1. SV Fasanenhof - ASV Botnang II (Kreisliga B)
10:0 - SC Türkgücü Ulm II - SV Offenhausen II (Kreisliga B)
4:6 - FC Hüttisheim II - FV Asch-Sonderbuch II (Kreisliga B)
1:9 - TSV Botenheim - FC Union Heilbronn (Bezirksliga)
5:5 - SV Wittendorf - VfL Nagold II (Bezirksliga)
1:9 - TSV Harthausen II - TSuGV Großbettlingen (Kreisliga B)
10:0 - TG Reichenbach u. R. - FC Iliria Göppingen II (Kreisliga B)
1:9 - SGM TSV Ammertsweiler I/VFL Mainhardt II - SV Tüngental (Kreisliga B)
9:1 - TSV Schornbach II - SC Korb (Kreisliga A)
10:0 - TV Aldingen 1898 e. V. III - Spvgg Schlößlesfeld (Kreisliga B)
