22:0-Gala & 15:1: Die torreichsten Spiele in Württemberg

Am Wochenende waren die Tormaschinen in Württemberg wieder unterwegs. FuPa wirft dabei den Blick auf die torreichsten Damen- und Herrenspiele.
0:22 - TV Pflugfelden - SV Pattonville (Bezirksliga)
1:15 - SKV Eningen/Achalm - TSV Pliezhausen (Kreisliga B)
3:12 - Spvgg Schlößlesfeld - VfB Tamm II (Kreisliga B)
4:8 - SC Stammheim - TSV Uhlbach (Kreisliga A)
12:0 - SV Sulz am Eck - TSV Möttlingen II (Kreisliga B)
12:0 - FV Oberstenfeld - GSV Höpfigheim II (Kreisliga B)
12:0 - TSV Schwieberdingen II - TSV Malmsheim II (Kreisliga B)
11:0 - NK Croatia Sindelfingen - K.F. I. B. Sindelfingen (Kreisliga B)
7:4 - TSV Ruppertshofen - TV Straßdorf II (Kreisliga B)
2:9 - SGM FC Gündelbach/TSV Häfnerhaslach - SV Iptingen (Kreisliga B)
0:10 - FC Leutkirch II - SV Vogt II (Kreisliga B)
0:10 - FV Molpertshaus II* - FG 2010 Wilhelmsdorf/Riedh./Zussd. II (Kreisliga B)
6:4 - Stuttgarter SC - FC Stuttgart-Cannstatt (Kreisliga B)
6:4 - SV Grün-Weiss Sommerrain - GFV Omonia Vaihingen II (Kreisliga B)
9:1 - Türk.SV Herrenberg II - TV Nebringen II (Kreisliga B)
10:0 - SV Westerheim II - TSV Kettershausen-Bebenh. II (Kreisliga B)
0:10 - TSG Schnaitheim II - SG Heldenfingen/Heuchlingen II (Kreisliga B)
2:8 - SV Waldhausen II - FV 08 Unterkochen II (Kreisliga B)
8:2 - TSV Neu-Ulm - SSG Ulm (Landesliga)
3:7 - TSV Möttlingen - SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee (Bezirksliga)
8:2 - SpVgg Bissingen - TSV Ensingen (Kreisliga A)
9:1 - SpVgg Renningen II - TSV Malmsheim (Kreisliga B)
8:2 - SGM Riexingen II - SV Sternenfels (Kreisliga B)
9:1 - SV Affstaett - TV Darmsheim II (Kreisliga B)
7:2 - VfL Brochenzell III - FC Leutkirch II (Kreisliga B)
8:1 - FC Isny II - SG Argental II (Kreisliga B)
4:5 - TSVgg Plattenhardt III - VfL Stuttgart (Kreisliga B)
6:3 - Sportvg Feuerbach III - Lawine Raichberg Ost (Kreisliga B)
4:5 - SV HNK Slaven Stuttgart - SV Tuna Spor Echterdingen (Kreisliga B)
7:2 - SGM Machtolsheim / Merklingen - SV Tomerdingen (Kreisliga B)
6:3 - FC Blautal - SV Mähringen (Kreisliga B)
9:0 - FV Schnürpflingen - FC Strass (Kreisliga B)
9:0 - 1.FC Germania Bargau II - SF Lorch II (Kreisliga B)
7:2 - TSB Schwäbisch Gmünd - TSV Waldhausen (Kreisliga A)
5:4 - TSV Westhausen - TSG Abtsgmünd (Kreisliga A)
9:0 - SC Lindenhof II - SGM Haigerloch II/Stetten II/Trillfingen III (Kreisliga C)
1:8 - SC Lindenhof - SV Rangendingen (Kreisliga A)
5:4 - GFV Odyssia Esslingen - TSV Scharnhausen (Kreisliga B)
9:0 - VfB Reichenbach/Fils II - TSV Notzingen II (Kreisliga B)
8:1 - TSV Raidwangen - SV Nabern II (Kreisliga B)
7:2 - TSG Esslingen - TV Hochdorf (Kreisliga A)
8:1 - TSV Michelfeld - SC Urbach (Bezirksliga)
8:1 - TSG Reutlingen - TSV Altenburg (Kreisliga B)
1:8 - TSV Kleinglattbach II - FV Markgröningen II (Kreisliga B)
9:0 - FSV Friedrichshaller SV II - SC Dahenfeld II (Kreisliga B)
