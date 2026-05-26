 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

22:0-Gala & 10:6: Die torreichsten Spiele in Württemberg

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Verlinkte Inhalte

BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II

Am Wochenende waren die Tormaschinen in Württemberg wieder unterwegs. FuPa wirft dabei den Blick auf die torreichsten Damen- und Herrenspiele.

Herren: Alle Spiele mit 9 Toren und mehr

0:22 - TV 1846 Cannstatt - TV89 Zuffenhausen II (Kreisliga B)
10:6 - ASV Heilbronn - SGM NordHeimHausen II (Kreisliga B)
13:1 - Sportvg Feuerbach III - 1. SV Fasanenhof (Kreisliga B)
12:2 - GFV Omonia Vaihingen - VfB Obertürkheim (Kreisliga B)
9:5 - TSV Botenheim - TSV Neuenstein (Bezirksliga)
7:6 - TV Zazenhausen II - Sportvg Feuerbach II (Kreisliga B)
5:8 - SGM Mettingen/Westcity United Esslingen FC - TB Ruit II (Kreisliga B)
13:0 - VfR Murrhardt - FSV Weiler zum Stein (Kreisliga A)
10:2 - TSV Berg III - SV Weissenau II (Kreisliga B)
3:9 - POES Anagennisis Schorndorf - TSV Schornbach II (Kreisliga A)
10:2 - SG Oppenweiler III - SV Spiegelberg II (Kreisliga B)
8:3 - SGM Amtzell/Haslach II - SGM Hege-Wasserburg/Nonnenhorn/Bodolz II (Kreisliga B)
4:7 - Türkspor Stuttgart - SG Weilimdorf (Kreisliga A)
8:3 - Spvgg Wart-Ebershardt - SSV Walddorf (Kreisliga A)
0:11 - SG Dornstetten II - Phönix Pfalzgrafenweiler (Kreisliga B)
10:1 - FC Iliria Göppingen - 1. Göppinger SV II (Kreisliga B)
6:5 - SGM MassenbachHausen II / SV Schluchtern II - SGM Stetten-Kleingartach II/Niederhofen (Kreisliga B)
7:4 - SV Sülzbach II - TSV Willsbach (Kreisliga B)
6:4 - SV Karsee - FG 2010 Wilhelmsdorf/Riedh./Zussd. II (Kreisliga B)
9:1 - VfL Brochenzell II - Spfr Friedrichshafen (Kreisliga B)
7:3 - FV Langenargen - SGM Achberg/Neuravensburg/Hergensweiler II (Kreisliga B)
8:2 - SV Pfahlbronn - SF Lorch II (Kreisliga B)
0:10 - FSV Schwenningen - SGM Nusplingen/Obernheim I (Kreisliga A)
9:1 - SV Wittlensweiler - Spvgg Grömbach (Kreisliga B)
8:2 - TSV Schlierbach - TV Neidlingen II (Kreisliga B)
2:8 - SSV Göppingen II - TV Jahn Göppingen II (Kreisliga B)
3:7 - Croatia 2012 Geislingen II - FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach (Kreisliga B)
8:2 - SF Mundelsheim - TSV Ottmarsheim (Kreisliga B)
0:9 - SC Stammheim - SSV Zuffenhausen (Kreisliga A)
7:2 - Spvgg Stetten/Filder - KF Kosova Bernhausen (Kreisliga A)
5:4 - TSV Jahn Büsnau - SV Vaihingen (Bezirksliga)
3:6 - GFV Omonia Vaihingen II - FC Stuttgart-Cannstatt (Kreisliga B)
6:3 - FC Reka Stuttgart - TSV Bernhausen II (Kreisliga B)
1:8 - SV Mötzingen - KSC Sindelfingen (Kreisliga B)
6:3 - SSV Aalen II - TV Herlikofen II (Kreisliga B)
3:6 - GSV Pleidelsheim - Sport-Union Neckarsulm (Landesliga)
8:1 - FC Wangen - FC Srbija Ulm (Landesliga)
1:8 - SGM Aichhalden-Rötenberg II - SV Harthausen (Kreisliga B)
0:9 - SGM Markelsheim / Elpersheim - FC Union Heilbronn (Bezirksliga)
7:2 - SGM Nagold-Nord - VfR Beihingen (Kreisliga B)
4:5 - TPSG Frisch Auf Göppingen - TSV Adelberg-Oberberken (Kreisliga B)
7:2 - TURA Untermünkheim - SGM Kreßberg (Bezirksliga)
4:5 - SC Korb - F.C. Kosova Kernen (Kreisliga A)
7:2 - SG Schorndorf II - TSV Rudersberg II (Kreisliga B)
4:5 - VfL Waiblingen - TSV Oberbrüden II (Kreisliga B)
4:5 - SV Winterstettenstadt - SGM Alberweiler/Aßmannshardt (Kreisliga A)
7:2 - Sport-Union Neckarsulm II - NK Croatia Heilbronn (Kreisliga B)
6:3 - TSG Öhringen II - TSV Neuenstein II (Kreisliga B)

---

Frauen: Alle Spiele mit 4 Toren und mehr

16:0 - TSV Schafhausen - VfB Tamm (Bezirksliga)
3:9 - SGM Fulgenstadt I/Renhardsweiler II - SV Sigmaringen (Bezirksliga)
3:4 - SV Beuren I - SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz I (Regionenliga)
1:5 - SV Ölkofen - SV Granheim II (Bezirksliga)
2:4 - SGM Stetten/Hechingen - SGM Locherhof/Mariazell (Regionenliga)
1:5 - SGM FV Roßwag/TSV Großglattbach/Spvgg Bissingen - FC Biegelk. Erdmannhausen (Bezirksliga)
5:1 - SGM SV Musbach/VfR Klosterreichenbach II - VfL Hochdorf (Bezirksliga)
2:3 - SGM DJK-SV Wasseralfingen/Neuler - FC Ellwangen II (Kreisliga A)
3:1 - FC Blau-Weiß Bellamont III - FC Wacker Biberach (Bezirksliga)
1:3 - FC Blau-Weiß Bellamont II - SV Reinstetten (Bezirksliga)
2:2 - SGM TSV Heumaden/SV Sillenbuch II - SGM Bondorf/Mönchberg/Kayh II (Kreisliga A)

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________