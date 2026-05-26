22:0-Gala & 10:6: Die torreichsten Spiele in Württemberg

Am Wochenende waren die Tormaschinen in Württemberg wieder unterwegs. FuPa wirft dabei den Blick auf die torreichsten Damen- und Herrenspiele.
0:22 - TV 1846 Cannstatt - TV89 Zuffenhausen II (Kreisliga B)
10:6 - ASV Heilbronn - SGM NordHeimHausen II (Kreisliga B)
13:1 - Sportvg Feuerbach III - 1. SV Fasanenhof (Kreisliga B)
12:2 - GFV Omonia Vaihingen - VfB Obertürkheim (Kreisliga B)
9:5 - TSV Botenheim - TSV Neuenstein (Bezirksliga)
7:6 - TV Zazenhausen II - Sportvg Feuerbach II (Kreisliga B)
5:8 - SGM Mettingen/Westcity United Esslingen FC - TB Ruit II (Kreisliga B)
13:0 - VfR Murrhardt - FSV Weiler zum Stein (Kreisliga A)
10:2 - TSV Berg III - SV Weissenau II (Kreisliga B)
3:9 - POES Anagennisis Schorndorf - TSV Schornbach II (Kreisliga A)
10:2 - SG Oppenweiler III - SV Spiegelberg II (Kreisliga B)
8:3 - SGM Amtzell/Haslach II - SGM Hege-Wasserburg/Nonnenhorn/Bodolz II (Kreisliga B)
4:7 - Türkspor Stuttgart - SG Weilimdorf (Kreisliga A)
8:3 - Spvgg Wart-Ebershardt - SSV Walddorf (Kreisliga A)
0:11 - SG Dornstetten II - Phönix Pfalzgrafenweiler (Kreisliga B)
10:1 - FC Iliria Göppingen - 1. Göppinger SV II (Kreisliga B)
6:5 - SGM MassenbachHausen II / SV Schluchtern II - SGM Stetten-Kleingartach II/Niederhofen (Kreisliga B)
7:4 - SV Sülzbach II - TSV Willsbach (Kreisliga B)
6:4 - SV Karsee - FG 2010 Wilhelmsdorf/Riedh./Zussd. II (Kreisliga B)
9:1 - VfL Brochenzell II - Spfr Friedrichshafen (Kreisliga B)
7:3 - FV Langenargen - SGM Achberg/Neuravensburg/Hergensweiler II (Kreisliga B)
8:2 - SV Pfahlbronn - SF Lorch II (Kreisliga B)
0:10 - FSV Schwenningen - SGM Nusplingen/Obernheim I (Kreisliga A)
9:1 - SV Wittlensweiler - Spvgg Grömbach (Kreisliga B)
8:2 - TSV Schlierbach - TV Neidlingen II (Kreisliga B)
2:8 - SSV Göppingen II - TV Jahn Göppingen II (Kreisliga B)
3:7 - Croatia 2012 Geislingen II - FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach (Kreisliga B)
8:2 - SF Mundelsheim - TSV Ottmarsheim (Kreisliga B)
0:9 - SC Stammheim - SSV Zuffenhausen (Kreisliga A)
7:2 - Spvgg Stetten/Filder - KF Kosova Bernhausen (Kreisliga A)
5:4 - TSV Jahn Büsnau - SV Vaihingen (Bezirksliga)
3:6 - GFV Omonia Vaihingen II - FC Stuttgart-Cannstatt (Kreisliga B)
6:3 - FC Reka Stuttgart - TSV Bernhausen II (Kreisliga B)
1:8 - SV Mötzingen - KSC Sindelfingen (Kreisliga B)
6:3 - SSV Aalen II - TV Herlikofen II (Kreisliga B)
3:6 - GSV Pleidelsheim - Sport-Union Neckarsulm (Landesliga)
8:1 - FC Wangen - FC Srbija Ulm (Landesliga)
1:8 - SGM Aichhalden-Rötenberg II - SV Harthausen (Kreisliga B)
0:9 - SGM Markelsheim / Elpersheim - FC Union Heilbronn (Bezirksliga)
7:2 - SGM Nagold-Nord - VfR Beihingen (Kreisliga B)
4:5 - TPSG Frisch Auf Göppingen - TSV Adelberg-Oberberken (Kreisliga B)
7:2 - TURA Untermünkheim - SGM Kreßberg (Bezirksliga)
4:5 - SC Korb - F.C. Kosova Kernen (Kreisliga A)
7:2 - SG Schorndorf II - TSV Rudersberg II (Kreisliga B)
4:5 - VfL Waiblingen - TSV Oberbrüden II (Kreisliga B)
4:5 - SV Winterstettenstadt - SGM Alberweiler/Aßmannshardt (Kreisliga A)
7:2 - Sport-Union Neckarsulm II - NK Croatia Heilbronn (Kreisliga B)
6:3 - TSG Öhringen II - TSV Neuenstein II (Kreisliga B)
