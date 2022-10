2:2 zwischen MTV München und DJK Pasing

Am 11. Spieltag der Kreisliga 2 haben sich der MTV München und DJK Pasing mit einem 2:2 (1:1) getrennt. Für die Hausherren war es das zweite Remis infolge, bei dem deutlich mehr drin war.

Bei warmen Temperaturen und praller Sonne legte der MTV wie schon in Fürstenried mit einem frühen 1:0 durch Djamal Halfa Toga los. Ex-Haching-Profi Alexander Kaltner steckte mustergültig durch und Toga vollstreckte von rechts ins lange Eck (4.).

Die Führung hielt jedoch nicht lange. In der 13. Minute führten die Pasinger einen Freistoß knapp vor der Strafraumgrenze schnell aus, während die MTV-Defensive noch am Sortieren war. Kollektiver Tiefschlaf, Pass an der sich stellenden Mauer vorbei und Rachid Teouri, vergangene Saison noch gemeinsam mit Toga bei Anadolu, netzte eiskalt zum 1:1-Ausgleich ein.