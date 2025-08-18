2:2 zwischen dem FV Lörrach-Brombach und dem Freiburger FC

Als heiße Kandidaten für den Meistertitel werden in dieser Landesliga-Saison der Ex-Verbandsligist Freiburger FC und der FV Lörrach-Brombach gehandelt. Am ersten Spieltag trafen die beiden Favoriten schon aufeinander und trennten sich 2:2. Der SV Mundingen kassiert hingegen zum Rundenauftakt eine deftige 2:5-Heimniederlage.
Der SV Mundingen unterlag zum Saisonauftakt der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal auf eigenem Platz mit 2:5. Bereits zur Pause lagen die Gäste mit 3:0 in Führung. "Eine gebrauchte erste Halbzeit", kommentierte SVM-Trainer Karsten Bickel. "Das war im Kollektiv nichts, und davon ganz viel."
Gleich am ersten Spieltag der Fußball-Landesliga-Saison 2025/2026 trafen zwei der Meisterschaftsfavoriten aufeinander: Der FV Lörrach-Brombach empfing den Ex-Verbandsligisten Freiburger FC. Nach dem 2:2 sprach Gästetrainer Mohamed Daoudi von zwei verlorenen Punkten.