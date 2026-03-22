22 Ziele für die Sommertour: Diese Clubs besucht der FSA-Präsident

FSA-Präsident Holger Stahlknecht (3.v.r.) geht im Juni wieder für eine Woche auf Sommertour. – Foto: FSA

Vom 15. bis zum 19. Juni geht Holger Stahlknecht, der Präsident des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA), zum inzwischen fünften Mal wieder auf eine Reise durch das Bundesland . Inzwischen stehen auch die Ziele seiner Sommertour fest. Insgesamt 22 Vereinen wird Stahlknecht einen Besuch abstatten.

Nach dem Start in Magdeburger Raum wird der FSA-Präsident vor allem im Osten und Süden des Bundeslandes touren. Die meisten Stationen - fünf an der Zahl - steuert der 61-Jährige in Anhalt-Bitterfeld an. Dahinter folgen Mansfeld-Südharz (4), die Börde, Wittenberg und der Saalekreis (je 3). Dagegen wird es in der westlichen Altmark, in Magdeburg, im Jerichower Land und im Burgenlandkreis in diesen Jahr keinen Stopp geben.

"Der direkte Dialog mit unseren Vereinen ist durch nichts zu ersetzen. Die Gespräche vor Ort geben uns wichtige Einblicke in die tägliche Arbeit und die Herausforderungen, mit denen die Klubs konfrontiert sind. Gleichzeitig nehmen wir viele konstruktive Anregungen mit, die in unsere Verbandsarbeit einfließen werden", erklärte Stahlknecht in einer Pressemitteilung mit Blick auf die Sommertour. "An dieser Stelle möchte ich mich noch bei allen Bewerbern für die große Resonanz bedanken! Leider konnten nicht alle Vereine auf der Tour berücksichtigt werden, hier werden wir sicher noch eine andere Lösung finden“, so Stahlknecht weiter.