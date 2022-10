2:2 – Waldram fehlen Sekunden zum Sieg Fußball Kreisliga

„Wenn uns vorher einer gesagt hätte, dass wir in Habach 2:2 spielen, hätten wir das mitgenommen“, sagte DJK-Trainer Günther Mücke. „Aber in der 93. Minute den Ausgleich zu kassieren, das ist schon auch ärgerlich.“ Dennoch sei er „stolz auf die Leistung“, die seine Mannschaft „mit Einsatz und Willen“ abgeliefert habe.

Habach/Waldram – Nach einer guten Anfangsphase mit zwei, drei unsauber ausgespielten Angriffen, die auch eine Gästeführung in den Bereich des Möglichen rückten, waren es die Gastgeber, die mit einem sehenswerten Treffer in Führung gingen. Begünstigt durch einen Waldramer Stellungsfehler markierte Martin Leiß „mit einer wunderbaren Bogenlampe in den Winkel“ (Mücke) das 1:0 für Habach. Die Gäste zeigten sich davon jedoch nicht nachhaltig beeindruckt, sondern gestalteten die Partie weiterhin offen und belohnte sich kurz vor der Pause: Analog zur Habacher Führung zirkelte Lukas Schwesig den Ball an den entfernteren Innenpfosten zum 1:1 ins Netz.

„Wir wollten das gute Spiel in die zweite Halbzeit transportieren und mutig weiterspielen, Habach nicht zur Entfaltung kommen lassen“, berichtet Mücke von der Kabinenansprache. Das funktionierte weitgehend recht gut, zwingende Chancen waren indes rar gesät. In der turbulentesten Szene der Partie bewahrte DJK-Torhüter Tobias Hagenbucher seine Mannschaft vor einem erneuten Rückstand, als er gleich drei Mal hintereinander grandios parierte.

In der 77. Minute hatten die Gäste das Spiel dann gedreht: Nach einem Pass in die Schnittstelle behielt Luca Hensel die Ruhe und chippte den Ball über ASV-Keeper Eugen Brenninger zur Waldramer 2:1-Führung in die Maschen. Erst als der Schlusspfiff nur noch eine Frage von Sekunden war, gelang Habach der 2:2-Ausgleich: Nach einer Ecke flog und rollte der Ball im Strafraum ein paar Mal hin und her, bis er Maximilian Nebl passend vor den Füßen lag.

„So ein Tor mit der letzten Aktion ist natürlich bitter. Aber es schmälert die Leistung der Mannschaft nicht“, fasste Mücke zusammen und versicherte: „Wir sind schon glücklich heimgefahren.“

ASV Habach – DJK Waldram 2:2 (1:1) - Tore: 1:0 (13.) Leiß, 1:1 (44.) Schwesig, 1:2 (77.) Hensel, 2:2 (90.+3) Nebl. – Schiedsrichter: Kutan Aydin (Türk Spor Hausham). – Zuschauer: 150.

DJK: Hagenbucher – Müller, Schwesig, Ettenhuber, Kabbaj, Hensel, Kutz, Faganello, Bahnmüller, Häfner, Gruber. – Eingewechselt: Schulz, Münster, Blöckner.