2:2 vor 1012 Zuschauern in Prenzlau, Aufholjagd von Schorfheide

Doch die Joachimsthaler zeigten eine beachtliche Moral und kämpften sich zurück. Erneut Max Wörpel verkürzte in der 73. Minute auf 2:4. In der Schlussphase machte Johann Wolf in der 85. Minute mit dem 3:4 die Partie wieder spannend. Der viel umjubelte Ausgleich zum 4:4-Endstand gelang schließlich Lazaros Kesof in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5).

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer bei der Begegnung zwischen dem FSV Schorfheide Joachimsthal und der SpG Lunow/Oderberg. In dieser geschichtsträchtigen Partie begann es bereits in der Anfangsphase, als Max Wörpel in der 3. Minute das 1:0 für die Heimelf erzielte. Danach drehten die Gäste jedoch stark auf: Eric Meyer glich in der 21. Minute zum 1:1 aus, ehe Moritz Linke in der 33. Minute das 1:2 markierte. Die Spielgemeinschaft legte weiter nach, als Maxime Gertz in der 40. Minute auf 1:3 erhöhte und Friedrich Goldbeck in der 43. Minute sogar das 1:4 erzielte.

In der zweiten Halbzeit schafften die Gäste jedoch den Anschluss, als Pascal Lange in der 62. Minute zum 2:1 traf. Die Situation für die Prenzlauer verschärfte sich, als Lukas Theel in der 71. Minute die Gelb-Rote Karte sah. In Unterzahl mussten die Gastgeber in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) noch den Ausgleich hinnehmen, den Kai Hansche zum 2:2-Endstand markierte.

Vor 1012 Zuschauern lieferten sich der FSV Rot-Weiß Prenzlau und der VfB Gramzow ein packendes und hochemotionales Duell. Die Hausherren erwischten einen Traumstart, als Danny Blume bereits in der 1. Minute das Tor zum 1:0 erzielte. Derselbe Spieler, Danny Blume, baute die Führung in der 26. Minute mit dem Treffer zum 2:0 weiter aus.

Sachsenhausen empfängt als Siebter mit 38 Punkten den Elften Oberkrämer, der ebenfalls 38 Punkte hält - beide Teams sind punktgleich, aber Sachsenhausen hat die bessere Tordifferenz. Im Hinspiel gewann Oberkrämer mit 2:0. Sachsenhausen ist Gastgeber und will die Revanche. Ein direktes Duell zweier gleichauf liegender Teams, bei dem die drei Punkte die Rangfolge im finalen Spieltag entscheidend beeinflussen können.

Schönow empfängt als Fünfter mit 41 Punkten den Tabellendritten Velten mit 47 Punkten. Im Hinspiel setzte Velten ein deutliches 4:0. Schönow ist Gastgeber und möchte beweisen, dass dieses Ergebnis kein Maßstab war. Velten kämpft um Platz drei und will den Abstand auf Gartz - mit 52 Punkten auf Rang zwei - so gering wie möglich halten.

Der Meister empfängt den Vierzehnten. Strausberg thront mit 66 Punkten an der Spitze und wird die Saison würdig zu Ende spielen wollen. Ahrensfelde steht mit 32 Punkten auf Rang 14. Das Hinspiel gewann Strausberg mit 6:0 - ein Ergebnis, das die Kräfteverhältnisse klar benennt. Für Ahrensfelde ist es dennoch ein bedeutsames Spiel: Drei Punkte vor dem letzten Spieltag wären wertvoll für die eigene Abschlussplatzierung.

Wandlitz empfängt als Zwölfter mit 35 Punkten den Sechzehnten Wriezen mit 29 Punkten. Im Hinspiel dominierte Wandlitz mit 4:1. Beide Mannschaften haben noch einen Spieltag nach diesem - für Wriezen geht es darum, die eigene Platzierung in der Abschlusstabelle so gut wie möglich zu gestalten. Wandlitz will auf eigenem Platz an die starke Hinspielleistung anknüpfen.

Morgen, 15:00 Uhr Birkenwerder BC 1908 Birkenwerder SC Victoria 1914 Templin SC Templin 15:00 PUSH

Birkenwerder steht als Fünfzehnter mit 29 Punkten, Templin als Sechster mit 38 Punkten. Das Hinspiel gewann Templin mit 4:1. Templin reist als klarer Favorit nach Birkenwerder - und will die gute Ausgangsposition in der Tabelle mit einem weiteren Sieg untermauern. Birkenwerder ist auf eigenem Platz gefordert, dem Gast das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Das wohl spannendste Duell des Nachmittagsblocks: Gartz empfängt als Tabellenzweiter mit 52 Punkten den Vierten Klosterfelde mit 43 Punkten. Für Gartz geht es darum, Platz zwei vor dem letzten Spieltag abzusichern und den Abstand auf Velten zu wahren. Klosterfelde dagegen will die Chancen auf Rang vier festigen. Im Hinspiel siegte Gartz auswärts mit 2:1 - nun ist es der Gastgeber, der die Punkte einfahren möchte. Ein Duell mit direkten Auswirkungen auf die obere Tabellenhälfte.