2:2 – VfB Homberg fängt sich ganz spätes Gegentor Fußball-Oberliga: Ein Punkt für die Moral. Das Spitzenteam aus Velbert traf erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

Den Wortteil Kampf im Begriff Abstiegskampf zu beherzigen, hatte Trainer Janßen von seinen Kickern nach der 0:4-Pleite beim KFC Uerdingen am Sonntag gefordert. Und seine Spieler setzten die Forderung am Mittwoch gegen den Tabellenführer um. Bereits in der vierten Minute hatten die Gastgeber die Führung auf dem Fuß, doch Sakaki Ota legte den Ball aus kurzer Distanz nach einer Flanke von der rechten Seite am Tor vorbei.

Fortan tauchten die Homberger erst einmal nicht vor dem Velberter Kasten auf, ließen den Favoriten mit einem kompakten und läuferisch wie kämpferisch starken Defensivverhalten aber ebenfalls nicht zu ernsthaft gefährlichen Abschlüssen kommen. Die vereinzelten Nadelstiche der Gastgeber sollten hingegen in der 39. Minute zum Erfolg führen. Justin Walker schlenzte die Kugel von der linken Strafraumkante aus ins lange Eck und brachte den VfB nicht unverdient in Führung.

Nach dem Seitenwechsel hatten Ren Ishizaki (53.) und Noah Schulz (60.) die Gelegenheiten, auf 2:0 für die nun etwas höher stehenden Homberger zu stellen – stattdessen schlug der Tabellenführer in der 73. Minute zurück. Der kurz zuvor eingewechselte Yasin Kaya nutze am linken Pfosten einen Ausrutscher von Kaito Nakamikawa und hämmert den Ball zum 1:1 in kurze Eck. Nur drei Minuten später hatte der VfB dann Glück, dass Mamadou Diallo den Ball aus kurzer Distanz haarscharf am Tor vorbeilegte.