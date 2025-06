2:2 Unentschieden im Spitzenspiel in Zülpich

Am letzten Spieltag der Saison kam es in Zülpich zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen dem Tabellenzweiten TuS Chlodwig Zülpich II und dem Tabellendritten SSV Weilerswist. Beide Fanlager fieberten dieser Begegnung entgegen – und sie sollten nicht enttäuscht werden.

In der 24. Minute belohnte sich Weilerswist für die engagierte Leistung: Stürmer Mike Nandzik traf zur verdienten 1:0-Führung. Auch danach blieb der SSV das aktivere Team – mit der besseren Spielidee und den klareren Aktionen. Folgerichtig erhöhte erneut Mike Nandzik in der 38. Minute auf 2:0 und schnürte damit einen Doppelpack.

Mit dieser komfortablen Führung für die Gäste ging es in die Halbzeitpause.

Zülpich dreht nach der Pause auf

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein völlig verändertes Bild: Plötzlich dominierte der TuS das Spiel. Die Gastgeber kombinierten sich nun immer wieder ansehnlich durch das Mittelfeld und setzten den SSV mit schnellen Kontern unter Druck. Es schien, als hätte sich Weilerswist etwas zu sicher gefühlt.

In der 55. Minute fiel der Anschlusstreffer: Jakob Raufszus brachte Zülpich mit dem 1:2 zurück ins Spiel. Spätestens jetzt war es eine Partie auf Augenhöhe.

Ein weiterer Wendepunkt folgte in der 75. Minute, als der kurz zuvor eingewechselte Stefan Silva-Santos mit Gelb-Rot vom Platz musste. Weilerswist war nun in Unterzahl – und Zülpich nutzte die Gelegenheit. Nur zwei Minuten später, in der 77. Minute, erzielte Jakob Fischer den viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 2:2.

Emotionales Comeback von Patrick Hinsch

In den letzten Spielminuten wurde es dann noch einmal emotional: Patrick Hinsch, der sich vor einigen Wochen im Spiel gegen die SG Hellenthal schwer verletzt hatte, wurde für die letzten drei Minuten eingewechselt. Für ihn kam Daouda Coulibaly vom Platz. Die Rückkehr Hinschs, nach einer beeindruckenden gesundheitlichen Entwicklung, wurde von beiden Fanlagern mit großem Applaus gewürdigt.

PATRICK – wir freuen uns alle, dass du wieder auf dem Platz stehst!

Fazit

Die Zuschauer sahen ein intensives, temporeiches und spannendes Spitzenspiel, das keinen Verlierer verdient hatte. Am Ende trennten sich beide Mannschaften leistungsgerecht mit 2:2.

Der TuS Chlodwig Zülpich II verpasst den Aufstieg in die Bezirksliga nur knapp, darf sich aber über einen hervorragenden zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga A Euskirchen freuen.

Der SSV Weilerswist rutscht durch das Remis und den gleichzeitigen 3:1-Sieg der SG Flamersheim/Kirchheim gegen den TSV Schönau noch auf den vierten Platz ab. Dennoch ist dieser Saisonabschluss aller Ehren wert: Noch im Winter steckte die Ziburske-Elf im Abstiegskampf – eine unglaubliche Serie von elf ungeschlagenen Spielen katapultierte das Team auf einen starken 4. Tabellenplatz.

TuS Chlodwig Zülpich II : David Schleifer, Torsten Heß, Hendrik Uhlenbroch, Jonas Hinzen, Jakob Raufszus, ( 69. Min. Nico Jensen ), Daniel Esser, Alexsandros Stefanidis, Jakob-Janis Fischer, Dave Dahlmann, ( 80. Min. Jerome Deruisseau ) Denis Kutscheruk, Lukas Fischer,

- Trainer : Marc Altendorf

SSV Weilerswist : Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Robin Maximilian Berk, Björn Büscher, Mike Nandzik, Maxim Zajcev, ( 61. Min. Stefan Silva-Santos ), Sven Stanienda, Daouda Coulibaly, ( 90. Min. Patrick Hinsch ) Solehi Salohidin, Felix Kortholt, Frederik Ziburske,

- Trainer : Frederik Ziburske

- Tore :

0:1 Mike Nandzik (24.Min.) 0:2 Mike Nandzik (39.Min) 1:2 Jakob Raufszus (55.Min.) 2:2 Jakob-Janis Fischer (77.Min.)

Gelb-Rote Karte: Stefan Silva-Santos ( 75. Min. )

- Schiedsrichter: Christian Kühlborn

- Zuschauer : 65