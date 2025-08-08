2:2 Unentschieden gegen den FC SF Delhoven Verlinkte Inhalte Weckhoven

Für die Weckhovener ging am gestrigen Donnerstag für ein weiteres Testspiel zum FC SF Delhoven. Da der BVW erst am Sonntag einen grandiosen Sieg im Pokal eingefahren hatte, stand für das Trainergespann fest, dass es eine Reihe von Wechsel geben wird, um einigen Spielern etwas mehr Regeneration zu geben.

Von der ersten Minute an war der BVW hellwach und so fiel das 1:0 durch einen Fehler im Aufbauspiel von Delhoven in der 15. Minute. Der Ball landet bei Leon Marseille, der ihn direkt weiter zum Torschütze Hornaldo Lopes weiterspielt und dieser ihn direkt ins Tor bringt. Die Weckhovener spielen sich viele gute Chancen heraus und lassen das Spiel gut laufen.