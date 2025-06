22 Treffer im Fernduell um den Titel: Verrücktes Kreisoberliga-Finish

Für den SV Langenapel und den MTV Beetzendorf war die Voraussetzung vor dem Saisonfinale der 1. Altmark-West-Liga am Sonntag ganz klar. Beide Teams standen mit 57 Zählern punktgleich an der Spitze. Nur sechs Treffer in der Tordifferenz war Langenapel seinem Verfolger voraus. Dieser brauchte zum Saisonabschluss also Tore, Tore, Tore.