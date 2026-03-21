22 Torflut, Wendungen und ein neuer Spitzenreiter

Für zusätzliche Bewegung sorgt der TuS Haren, der mit seinem Auswärtssieg nicht nur für Aufsehen sorgt, sondern auch den Tabellenkeller kräftig durcheinanderwirbelt. Insgesamt zeigt der Spieltag: Die Liga bleibt unberechenbar und sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Kampf um den Klassenerhalt ist weiterhin alles offen.

Der 22. Spieltag der Kreisliga Emsland liefert alles, was der Amateurfußball verspricht: viele Tore, wilde Spielverläufe und einen Wechsel an der Tabellenspitze. Während sich der SV Bokeloh mit einem furiosen Kantersieg nach ganz oben schießt, geraten die bisherigen Kräfteverhältnisse ordentlich ins Wanken.

Sieben Tore, ein Mann überragt - Haren klaut Teglingen den Heimsieg

Erst Doppelpack Klene, dann Husmann-Show: In einem wilden 4:3-Spektakel dreht der TuS Haren nach der Pause auf und nimmt die drei Punkte mit. Teglingen kommt nochmal ran, doch am Ende fehlt der letzte Punch und Husmann bleibt der Unterschied. Ausführlicher Spielbericht folgt‼️

Bokeloh überrollt Herzlake - Kantersieg bringt die Spitze Der SV Bokeloh hat am 22. Spieltag der Emslandliga ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und den formstarken VfL Herzlake mit 6:0 besiegt. Die Gastgeber dominierten die Partie von Beginn an und belohnten sich nach zunächst mangelhafter Chancenverwertung im zweiten Durchgang konsequent. Schon in der Anfangsphase zeigte Bokeloh, in welche Richtung sich die Begegnung entwickeln würde. Bürschen (6.) traf per Lupfer zwar ins Netz, stand jedoch im Abseits, wenig später verfehlte Lüssing mit einem Heber nur knapp das Tor (7.). Auch Riesiger (13.) und erneut Bürschen (19.) scheiterten zunächst am starken Gäste-Keeper. Die hochverdiente Führung fiel schließlich in der 30. Minute: Niels Alsmeier traf per Kopf zum 1:0. Bis zur Pause blieb Bokeloh spielbestimmend, ließ jedoch weitere Möglichkeiten ungenutzt. Nach dem Seitenwechsel machten die Hausherren dann früh alles klar. Erik Lüssing erhöhte mit einem sehenswerten Außenrist-Treffer auf 2:0 (47.) und legte nur fünf Minuten später nach, als er einen Abpraller eiskalt zum 3:0 verwertete (52.). Spätestens jetzt war die Partie entschieden. Bokeloh spielte sich in einen Rausch: Robin Bürschen traf zunächst per direktem Freistoß zum 4:0 (56.) und schnürte wenig später mit dem 5:0 seinen Doppelpack (65.). Den Schlusspunkt setzte Mirko Lake, der sich nach einem Zweikampf durchsetzte und zum 6:0-Endstand einschob (83.). Während Herzlake kaum zur Entfaltung kam, präsentierte sich Bokeloh über die gesamte Spielzeit hinweg dominant, spielfreudig und diesmal auch konsequent vor dem Tor. Mit dem klaren Erfolg übernimmt der SV Bokeloh eindrucksvoll die Tabellenführung.

Eissing nutzt Patzer - Surwold schockt dezimierten Spitzenreiter Baccum reist trotz Personalsorgen als Tabellenführer nach Surwold und geht am Ende leer aus: Ein Torwartfehler ebnet den Weg für Eissings Treffer, während die Gäste offensiv erstaunlich harmlos bleiben. Surwold verteidigt clever und setzt ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf. ➡️ Den ausführlichen Spielbericht gibt’s hier!

Looschen im Rausch - Bawinkel dreht Spiel im Schnelldurchlauf Früher Rückstand? Egal! Bawinkel antwortet mit einem Looschen-Hattrick in elf Minuten und dreht die Partie noch vor und kurz nach der Pause komplett. Am Ende steht ein souveränes 4:1, Haselünne hat dem Tempo nichts mehr entgegenzusetzen. ➡️ Ausführlicher Spielbericht folgt!

Überzahl als Schlüssel: Leschede dreht nach Platzverweis auf Der FC 47 Leschede hat sich beim SV Lengerich-Handrup mit 4:1 durchgesetzt und dabei vor allem von einer Überzahl in der zweiten Halbzeit profitiert. Nach ausgeglichener erster Hälfte kippte die Partie nach einem Platzverweis zugunsten der Gäste. Leschede erwischte den besseren Start und ging früh durch Simon Roling in Führung (12.). Die Hausherren antworteten jedoch: Chris Völker traf nach einer Ecke per Kopf zum 1:1 (24.). In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Teams ihre Momente hatten, ohne jedoch vor der Pause erneut zu treffen. Der Wendepunkt folgte kurz nach dem Seitenwechsel: Alexander Maue sah innerhalb weniger Minuten Gelb und Gelb-Rot (52.) und brachte Lengerich-Handrup in Unterzahl. Leschede übernahm zunehmend die Kontrolle, brauchte jedoch bis in die Schlussphase, um die Überzahl in Tore umzumünzen. In der 78. Minute erzielte Dominik Gerdes die erneute Führung für die Gäste. Andre Wolbers erhöhte wenig später auf 3:1 (85.), ehe Felix Elfert in der Nachspielzeit den 4:1-Endstand markierte (90.+5). So setzte sich Leschede am Ende klar durch, während Lengerich-Handrup nach dem Platzverweis die Kräfte schwanden.

Listrup im Torrausch - Fünf Buden in Papenburg Blitzstart, Kontrolle, Schaulaufen: Listrup lässt Papenburg II keine Chance und fährt einen souveränen 5:0-Auswärtssieg ein. ⚽ Die Torschützen: • Cedric Lölfing (9.) • Jan Möllmann (20.) • Michael Bünker (60.) • Gerrit Feldmann (65.) • Jonas Berger (85.) ➡️ Ausführlicher Spielbericht folgt, sobald die Dorf-WhatsApp-Gruppe aus Listrup vollständig ausgewertet ist 😉

Neun-Tore-Spektakel in Börger - Albers & Wöste drehen auf Frühe Dominanz, wilde zweite Hälfte: Börger schießt sich mit einem 6:3 gegen Eltern in einen echten Torrausch und legt schon vor der Pause den Grundstein. ⚽ Die Torschützen: • Dominik Albers (2x) • Justin Albers (2x) • Marc Wöste (2x) • Michel Rolfers • Jannis Schnebeck • Lars Fischer