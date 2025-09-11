2:2: Tännesberg knickt ein, Arnschwang schlägt zurück



Kevin Amaizo mit einem unstrittigen Handelfmeter (15.) und Lukas Pavlicek nach einer Kennedy-Vorlage (33.) hatten die Tännesberger im ersten Durchgang zweimal in Führung gebracht. Zwischendrin glich Torjäger Lukas Riedl (21.) für Arnschwang aus. Für den Schlusspunkt zum 2:2 zeichnete Riedls Sturmpartner Florian Kolbeck verantwortlich, da waren 68 Minuten gespielt. Durch den Punktgewinn zieht Arnschwang mit Chambtal und Inter Amberg (alle sieben Punkte) gleich, während Tännesberg (14) Tabellensiebter ist.



„Grundsätzlich können wir mit dem Ergebnis leben“, sagte Tännesbergs Spielertrainer André Klahn kurz nach dem Schlusspfiff. So recht zufrieden mit der Darbietung zeigte er sich aber nicht. Speziell mit dem zweiten Durchgang nicht. Klahns Resümee zum Spiel fiel so aus: „Wir fanden in der ersten Halbzeit nicht gut ins Spiel rein, gingen aber durch einen klaren Handelfmeter in Führung. Dann kassierten wir das 1:1, haben anschließend aber weitergespielt und waren nun gut im Spiel. Über die Außen haben wir versucht durchzukommen, was wir geschafft haben beim 2:1. Nach dem Seitenwechsel haben wir aufgehört Fußball zu spielen. Arnschwang ist aufgekommen und hat Lunte gerochen. Wir hatten heute nicht mehr die nötigen Mittel, um den erneuten Führungstreffer zu erzielen. Somit ist es irgendwo ein gerechtes Unentschieden.“ Und Klahn blickte auch schon nach vorne: „Am Samstag bei der SG Chambtal wollen wir die heutige Leistung wieder gutmachen. Dafür werden wir alles tun.“