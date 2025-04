2:2 - Starke Portugiesen punkten gegen schwache SG

Sexau/Buchholz verbuchte eine rabenschwarze erste halbe Stunde. Das Team kam überhaupt nicht ins Spiel , hatte zwar von Anfang an im Mittelfeld Übergewicht, konnte dieses aber nicht in Torchancen ummünzen. Die Portugiesen dagegen waren heiß auf dieses Spiel. Dies merkte man mit jeder Aktion. Außerdem wurde das Team durch einen sehr aktiven Support von außen unterstützt: Jede gelungene Aktion, jeder erfolgreiche Trick wurde bejubelt, jeder Fehler des Gegners gnadenlos ausgebuht. Mit wenigen Pässen gelang es den Portugiesen, das Mittelfeld zu überbrücken und über ihre starke rechte Seite vors Tor der SG zu gelangen. Die linke Abwehrseite der Gäste war zu Beginn völlig indisponiert (?) und stoppte einen Angriff der Heimelf unnötigerweise per Foul im Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Ex-Sexauer Lucca Schiavelli sicher zum 1:0. Dadurch beflügelt versuchten es die Portugiesen immer wieder über diese Schwachstelle der Gäste und schafften tatsächlich nur drei Minuten später (24.') das 2:0. Admir Djemailji schob den Ball aus spitzem Winkel von rechts am Torhüter vorbei in Richtung Tor. Der Ball wäre auch rein gegangen, doch schob ihn Sexaus Nr. 4 noch selbst über die Linie, in der Absicht, ihn ins Aus zu klären: Eigentor! Ein Sinnbild der schwachen Leistung der Gäste bis hierher. Trainer Ketterer musste reagieren. Er wechselte Timo Gutjahr und Jakob Föhrenbach aus und brachte Johannes Gutjahr zur Stabilisierung der Abwehr und Philipp Dickert als zusätzliche Offensive. Tatsächlich war die Abwehr danach stabiler, jedoch verzettelten sich die Gäste nach wie vor im Suchen von Abschlüssen vor dem Tor der Portugiesen. Florian Ries fasste sich schließlich ein Herz, dribbelte aus dem Mittelfeld heraus stark an und schloß unhaltbar zum 1:2 ab. Seine Einzelaktion brachte den Anschlusstreffer.

Die zweite Hälfte wurde bestimmt durch ein ständiges Anrennen der Gäste auf das Tor der Portugiesen. Diese mobilisierten ihrerseits die letzten Kräfte und warfen sich mit allem was sie hatten und konnten in jeden Zweikampf. Ihr Anhang feuerte sie ohne Unterlass an und bildete die notwendige psychologische Unterstützung in dieser Abwehrschlacht. Dennoch musten sie noch kurz vor Schluss durch ein Abstaubertor des eingewechselten Philipp Dickert das Ausgleichstor zum 2:2 hinnehmen. Mehr gelang den Gästen jedoch nicht und das Unentschieden wurde von der Heimelf wie ein Sieg gefeiert.