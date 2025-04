22. Spieltag: Haben sich Lindenthal und Nümbrecht vom Pokalaus erholt?

Die Ligabetrieb hat am Osterwochenende auch in der Landesliga Mittelrhein Staffel eins geruht. Für einige Landesligisten war die Pause allerdings doch nicht ganz so lang, in diversen Kreisen stand die nächste Runde des Kreispokals an. Die Spitzenteams SSV Homburg-Nümbrecht und SC Borussia Lindenthal-Hohenlind schieden überraschend aus, ein paar kleinere Teams sammelten Selbstvertrauen für die Liga. Und wie geht es nun am 22. Spieltag weiter? Das Wichtigste im Überblick.

Aus gegen Bezirksligist In der Liga lief für den SC Borussia Lindenthal-Hohenlind seit der Winterpause vieles richtig gut (vier Siege, zwei Unentschieden). Beim Auftritt im Halbfinale des Kölner Kreispokals musste die Mannschaft von Trainer David Gsella jetzt aber einen Dämpfer hinnehmen. Gegen Bezirksliga-Tabellenführer SC Blau-Weiß Köln 06 ging die Borussia in Führung, spielte dann aber lange Zeit in Unterzahl und schied schließlich mit einer deutlichen 1:4-Niederlage aus. Eine bittere Pleite für den aktuellen Drittplatzierten, die in der Liga nun wieder vergessen gemacht werden soll. Gegner am Sonntagnachmittag (27.4.25, 15:15 Uhr) ist der TuS 05 Oberpleis. Eine unangenehme Aufgabe für Lindenthal, weil die 05er schwierig einzuschätzen sind. Ursprünglich als Mitfavorit auf den Aufstieg gehandelt, spielte Oberpleis eine Hinrunde zum Vergessen und stand zwischenzeitlich auf dem letzten Platz. Mittlerweile ist die Trendwende jedoch ganz gut gelungen: Von den sechs Rückrundenspielen gewann der TuS immerhin drei und damit jetzt schon genauso viele wie in der ersten Saisonhälfte. Ein Heimerfolg gegen Lindenthal würde Oberpleis weitere wichtige Punkte für den Klassenerhalt bescheren.

Platz drei im Blick Gelingt Oberpleis ein Erfolg, dürfte sich auch der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid freuen. Das Team von Trainer Christoph Gerlach sammelte in der Rückrunde ebenso viele Punkte wie Lindenthal und teilt sich somit den Titel der bislang besten Rückrundenmannschaft mit der Borussia. In der Folge kletterte der FSV seit der Winterpause raus aus dem Tabellenkeller und auf Platz fünf. Mit der erwähnten Schützenhilfe der Konkurrenz winkt an diesem Wochenende sogar der Sprung auf Rang drei. Etwas dagegen hat die SV Deutz 05, die Neunkirchen-Seelscheid am Sonntag empfängt. Die Deutzer erleben derzeit eine schwierige Phase und könnten nach einer starken Hinrunde womöglich doch nochmal in Abstiegsnöte geraten. Mut macht zumindest der Kreispokal Köln. Dort setzten sich die 05er mit 2:0 gegen Bezirksligist FC Germania Zündorf 1913 durch und treffen im Endspiel nun auf Lindenthal-Schreck Blau-Weiß Köln. Nimmt Deutz die Pokal-Euphorie mit in den Ligaalltag?

Mit Rückenwind in den Abstiegskracher Nicht nur den Deutzern, auch dem FV Wiehl 2000 sollte ein Pokalerfolg unter der Woche Rückenwind geben. Die Hürde, die der Tabellendreizehnte im Achtelfinale des Kreispokals Berg überspringen musste, war sogar noch höher als die der 05er. Zum zweiten Mal binnen weniger Tage empfing Wiehl den Rivalen SSV Homburg-Nümbrecht zum Derby und nach dem Remis in der Liga glückte dem Außenseiter dieses Mal die große Überraschung. Mit einem 4:1 fegte der FV über den Favoriten hinweg und zog ins Viertelfinale ein. Nur schade, dass eine solche Pokalüberraschung keine Punkte für die Liga gibt. Dort ist die Lage für Wiehl nämlich nach wie vor angespannt. Der enge Abstiegskampf der Landesliga erlaubt keine Verschnaufpausen. Vor allem die Partie am Wochenende sollte der FV positiv gestalten. Auswärts geht es zum Aufsteiger DJK Südwest Köln, einem direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. Wie schon so oft in dieser Spielzeit lautet das Motto auch in diesem Abstiegskracher: Verlieren verboten!

