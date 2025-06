22 Spieler haben die SpVgg Unterhaching bislang verlassen

Einen Monat vor dem Start in die neue Saison ist die SpVgg Unterhaching eines der großen Fragezeichen in der Regionalliga Bayern. Fest steht: Die Vorstädter werden nach dem Abstieg aus der 3. Liga mit einem komplett veränderten Gesicht an den Start gehen. Der Aderlass ist riesig. Zudem ist die finanzielle Lage alles andere als rosig. Auf der Aktionärsversammlung musste die SpVgg bedenkliche Zahlen veröffentlichen (Fußball Vorort/FuPa Oberbayern berichtete >>> hier geht`s zum ausführlichen Artikel!)