2:2 – Später Treffer lässt Raben in Unterzahl jubeln

Die Moral ist intakt: Nachdem der SV Pullach zum Auftakt gegen die U23 des FC Deisenhofen durch ein Last-Minute-Tor mit 2:1 gewonnen hatte, ergatterte der Landesliga-Absteiger am gestrigen Sonntag beim SV Waldeck-Obermenzing nach zweimaligem Rückstand immerhin einen Punkt.

Wieder war es ein später Treffer, der die Raben jubeln ließ: Maurus Miller sorgte in der 88. Minute für den 2:2-Endstand. Was zudem für die Einstellung der Pullacher spricht: Sie schafften den Ausgleich in Unterzahl, nachdem Vinzenz Neubauer wenige Minuten zuvor Rot gesehen hatte.

„Den Punkt nehmen wir mit. Er war glücklich, aber es spricht für die Mannschaft, dass sie ihn sich erkämpft hat. Deshalb war es auch verdient“, bilanzierte SVP-Coach Fabian Beigl, der gleichzeitig zugab: „Es war vor allem am Anfang kein gutes Spiel von uns. Wir haben eine halbe Stunde gebraucht, um reinzufinden. Wir waren immer zwei, drei Meter zu weit weg vom Gegner, auch in der Offensive ist wenig gegangen. Und ausgerechnet, als es etwas besser wurde, haben wir dann einen unglücklichen Handelfmeter gegen uns bekommen.“ In einem unübersichtlichen Gewühl sprang der Ball wohl Franjo Stanic an die Hand, Philipp Schemat verwandelte zum 1:0 (34.).

Nach dem Wechsel starteten die Raben besser, vor allem setzten sie nun um, was sie sich eigentlich von Beginn an vorgenommen hatten, nämlich enger am Mann zu sein. Eine starke Balleroberung durch Maximilian Stapf im Aufbau der Platzherren leitete dann auch den Konter ein, den Vinzenz Neubauer zum 1:1 nutzte (57.). Doch kurz darauf schaltete auch Waldeck nach einem Pressschlag im Mittelfeld schnell um, der schön frei gespielte Joel Arthur markierte souverän das 2:1 (66.). „Danach haben wir wieder ein bisschen den Faden verloren“, sagt Beigl.

In dieser Phase wurde Stanic erneut zum Unglücksraben, als er nach einem Zusammenprall mit Waldecks Torwart ausgetauscht werden musste (74.). Dann sah auch noch Neubauer für ein Nachstochern mit dem Fuß Rot, „berechtigt“, wir Beigl einräumte, auch wenn Neubauer eigentlich der Gefoulte war (82.). „Die Rote Karte hat uns aber nochmal aufgeweckt“, so der SVP-Coach. Wieder war energisches Zweikampfverhalten, diesmal von Antonio Brandi, die Basis für den Pullacher Torerfolg. Mit Joker Miller traf ausgerechnet ein vor der Saison von Waldeck zum SVP gewechselter Youngster. (um)

SV Waldeck-Obermenzing - SV Pullach 2:2 (1:0) Pullach: Bayerschmidt - Neubauer, Barho, Radau (85. Tunga), Sadiq (70. Wich), Burghard, Stanic (74. Adomeit), Hoffmann, Fauth (70. Miller), Stapf, Brandi Tore: 1:0 Schemat (34., Handelfmeter), 1:1 Neubauer (57.), 2:1 Arthur (65.), 2:2 Miller (88.) Rot: Neubauer (82., Nachtreten)