„22 Siege in 22 Spielen“

– Foto: Albian Fetaj

Im FuPa-Teamcheck zieht Shqiprim Nikci, Kapitän und Sportdirektor des FC Iliria Göppingen, ein überaus positives Fazit zur Saison des FC Iliria Göppingen in der Kreisliga B8 Neckar/Fils. Nach einer außergewöhnlichen Spielzeit mit 22 Siegen aus 22 Spielen richtet sich der Fokus nun auf die erste Saison als Aufsteiger. Dabei stehen die Verbesserung der Athletik, eine größere Kaderbreite und der möglichst frühe Klassenerhalt im Mittelpunkt.

Besser hätte die Saison 2025/2026 für den FC Iliria Göppingen kaum verlaufen können. Mit 22 Siegen aus 22 Spielen und insgesamt 182 erzielten Treffern blickt Shqiprim Nikci auf eine perfekte Spielzeit zurück. Entscheidend war für ihn jedoch nicht allein die Bilanz, sondern vor allem die Geschlossenheit innerhalb der Mannschaft.

Gerade in der Rückrunde musste die Mannschaft schwierige personelle Situationen meistern. Umso höher bewertet der Kapitän und Sportdirektor den Zusammenhalt innerhalb des Teams. Die Erfahrungen aus dieser Phase führten gleichzeitig dazu, den Kader für die kommende Saison gezielt breiter aufzustellen.

„Mit 22 Siegen in 22 Spielen und 182 geschossenen Toren sind wir mehr als zufrieden. Positiv hervorheben möchte ich die geschlossene Mannschaftsleistung. Aufgrund einiger schweren Verletzungen konnte unser Trainer zum Start der Rückrunde teilweise nur auf 11 bis 12 fitte Spieler zurückgreifen. Hier zeigte sich der enorme Wille der Mannschaft, man rückte noch enger zusammen und performte Woche für Woche. Diese Erfahrung hat uns gezeigt, dass wir an der Kaderbreite arbeiten müssen, was auch getan wurde“, sagt Shqiprim Nikci gegenüber FuPa.

Athletik und anspruchsvolle Testspiele

Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 ist klar ausgerichtet. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der körperlichen Entwicklung der Mannschaft, daneben warten zwei attraktive Testspiele.

„Das Ziel ist es, vor allem die Athletik deutlich zu verbessern. Wir werden in der Vorbereitung ein großes Augenmerk darauf legen. Außerdem stehen Testspiele gegen die Bezirksligateams TSG Salach und TSV Deizisau (Meister Kreisliga A1) an. Wir freuen uns schon auf das Kräftemessen mit beiden Gegnern.“

Die Partien gegen TSG Salach und TSV Deizisau sollen zeigen, wo die Mannschaft vor dem Start in die neue Spielklasse steht.

Der Trainer und das Team als Erfolgsfaktoren

Einzelne Spieler möchte Shqiprim Nikci nicht in den Mittelpunkt stellen. Stattdessen hebt er die Entwicklung der gesamten Mannschaft und die Arbeit des Trainers hervor.

„Unser Trainer hat es über die letzten zwei Jahre geschafft, jeden einzelnen Spieler besser zu machen. Seine Erfahrungen aus den höheren Ligen versuchte er stets an uns weiterzugeben. Mittlerweile haben wir ein tolles Team aufbauen können mit einer gesunden und homogenen Struktur. Das war nicht immer so.“

Aus Sicht des Kapitäns und Sportdirektors ist genau diese Entwicklung ein wesentlicher Grund für den sportlichen Erfolg der vergangenen beiden Jahre.

Klassenerhalt hat höchste Priorität

Nach dem Aufstieg wartet nun eine neue Herausforderung. Shqiprim Nikci erwartet eine deutlich höhere sportliche Qualität und formuliert deshalb ein klares Ziel.

„Wie bereits erwähnt ist es für uns als Aufsteiger in erster Linie wichtig, dass wir uns schnellstmöglich an die neue Liga gewöhnen. In der Kreisliga A weht ein anderer Wind als in der Kreisliga B. Wir möchten so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern, alles was danach kommt ist Bonus.“

Der frühe Klassenerhalt besitzt damit oberste Priorität. Alles, was darüber hinaus erreicht wird, bewertet der Verein als zusätzlichen Erfolg.

Mehrere Titelanwärter in der Liga

Einen klaren Meisterschaftsfavoriten möchte Shqiprim Nikci nicht benennen. Aus seiner Sicht ist die Liga ausgeglichen besetzt, nachdem bereits in der vergangenen Saison mehrere Mannschaften bis zum Schluss um den Titel kämpften.

„Es wird schwer, einen oder zwei Favoriten zu definieren. Schaut man sich die vergangene Saison an, haben bis zum Ende noch vier bis fünf Teams um die Meisterschaft mitgespielt. Man wird auf jeden Fall wieder mit Bad Überkingen/Hausen rechnen dürfen, die Mannschaft hat in den letzten Jahren eine starke Entwicklung hingelegt und scheiterte knapp in der Relegation. Croatia Geislingen sehe ich auch vorne. Im Winter hatten wir ein Testspiel gegen die Kroaten, da hat man die spielerische Klasse anerkennen müssen. Den TSV Wäschenbeuren sehe ich oben mitspielen. Wenn ich mich nicht täusche, haben sie aktuell die längste Ligazugehörigkeit und spielen seit Jahren in den Top 5 mit.“

Als aussichtsreiche Mannschaften nennt er damit Bad Überkingen/Hausen, Croatia Geislingen und den TSV Wäschenbeuren.

Kader gezielt verstärkt

Aus den Erfahrungen der vergangenen Saison zog der FC Iliria Göppingen personelle Konsequenzen. Die Verantwortlichen investierten gezielt in mehr Breite und Qualität des Kaders.

„Wie bereits erwähnt, haben wir an der Kaderbreite gearbeitet und uns mit einigen Spielern deutlich verstärkt. Wir haben schon zur Rückrunde der vergangenen Saison Albion Quni (TSV Jesingen), Marcel Morfoyannis (Göppinger Sportverein 2), Burak Öksüz (Frisch Auf Göppingen) und Steven Still (FC Eislingen) verpflichtet. Für die kommende Saison haben wir uns weiterhin verstärkt. Wir haben mit Rocco Trebuth (FC Eislingen), Leart Fejza (FC Frickenhausen), Albion Redzepi (TSG Salach), Armend Guci (TSG Zell u. A.), Patrick Schnabel (Göppinger Sportverein 2) und Maik Weinspach (Göppinger Sportverein 3) super Jungs für uns gewinnen können. Abgänge haben wir nicht zu verzeichnen.“

Damit geht der Aufsteiger mit einem verbreiterten Kader in die neue Saison und muss gleichzeitig keine Abgänge kompensieren.

Klare Meinung zur Zeitspiel-Regel

Bei den Regeländerungen aus der Fußball-Weltmeisterschaft überzeugt Shqiprim Nikci besonders die Acht-Sekunden-Regel für Torhüter beim Zeitspiel.

„Die Eckballregelung, falls der gegnerische Torwart Zeitspiel betreibt (8 Sekunden). Somit kommt mehr Dynamik in ein Spiel, vor allem in der Schlussphase eines Spiels.“

Aus seiner Sicht sorgt diese Regel für einen flüssigeren Spielverlauf und mehr Dynamik, insbesondere in den entscheidenden Minuten einer Partie.