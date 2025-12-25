22. Schneider-Cup in Beelitz: Hallenfußball, Haltung und Heimspiel

Am Sonntag, 4. Januar 2026, richtet die SG Blau-Weiß Beelitz das Hallenturnier um den 22. Schneider-Cup der Frauen in der Sporthalle der Diesterweg-Grundschule aus. Ab 12 Uhr treffen zehn Mannschaften in zwei Gruppen aufeinander, gespielt wird jeweils zwölf Minuten. Der Turniertag verbindet sportlichen Wettbewerb mit sozialem Engagement, digitaler Reichweite und einer klaren Verwurzelung im lokalen Umfeld. Der Schneider-Cup ist damit weit mehr als ein klassisches Hallenturnier.

Zehn Teams, zwei Gruppen, ein enger Zeitplan Das Teilnehmerfeld besteht aus zehn Mannschaften, die in zwei Fünfergruppen antreten. In Gruppe A messen sich der SV Babelsberg 03, die Spielgemeinschaft Ludwigsfelde/RSV Eintracht, die SG Blau-Weiß Beelitz, der VfB Steinhöfel und UFK Potsdam 08. Die Gruppe B ist mit dem SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen, der Spielgemeinschaft Klosterdorf/Reichenberg, dem FSV Forst Borgsdorf, dem FC Internationale Berlin sowie einer zweiten Mannschaft der SG Blau-Weiß Beelitz besetzt. Die Gruppenphase bestimmt die Ausgangslage für Play-offs, Halbfinals und Platzierungsspiele.

Ein Turnier mit klarer Handschrift Der Schneider-Cup hat sich als fester Bestandteil des regionalen Frauen-Hallenfußballs etabliert. Die SG Blau-Weiß Beelitz tritt dabei nicht nur als Gastgeber, sondern auch als Gestalterin eines Turniers auf, das sportliche Leistung, Organisation und Verantwortung zusammenführt. Die Halle der Diesterweg-Grundschule bietet dafür einen kompakten Rahmen.

Der Spielmodus fordert Konstanz und Nervenstärke

Nach der Vorrunde folgen klar strukturierte K.-o.-Phasen. Neben einem Spiel um Platz neun werden Play-offs zwischen den mittleren Gruppenplätzen ausgetragen, bevor es in die Halbfinals geht. Anschließend entscheiden Platzierungsspiele über die Ränge sieben, fünf und drei, ehe um 18.32 Uhr das Finale angesetzt ist. Der Modus sorgt dafür, dass jede Mannschaft bis zum Ende gefordert bleibt und der Turniertag einen kontinuierlichen Spannungsbogen entwickelt.

Der Gastgeber doppelt vertreten

Aus Sicht der SG Blau-Weiß Beelitz besitzt das Turnier eine besondere Bedeutung. Der Verein ist mit zwei Teams vertreten und damit sportlich auf beiden Seiten des Spielplans präsent. Diese Konstellation unterstreicht die Breite und Entwicklung des Frauenfußballs im Verein und gibt dem Schneider-Cup zusätzlich eine interne sportliche Dimension, ohne den offenen Charakter des Turniers einzuschränken.

Sport trifft Verantwortung: DKMS-Aktion während der Vorrunde

Ein zentrales Element des Turniers ist die Registrierungsaktion in Zusammenarbeit mit der DKMS. Zwischen 13 und 16 Uhr, parallel zur Vorrunde, besteht für Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, sich als potenzielle Stammzellspender registrieren zu lassen. Die SG Blau-Weiß Beelitz verbindet den sportlichen Rahmen bewusst mit gesellschaftlichem Engagement und nutzt die Aufmerksamkeit des Turniertages, um ein Thema von hoher Relevanz sichtbar zu machen.

Livestream erweitert den Blick über die Halle hinaus

Auch medial setzt der Schneider-Cup Akzente. Nach Erfahrungen aus dem Vorjahr wird das Turnier erneut live übertragen, aber diesmal über Instagram. Damit reagiert der Veranstalter auf frühere technische Herausforderungen und öffnet das Turnier für ein Publikum, das nicht vor Ort sein kann. Der Livestream ergänzt die Atmosphäre in der Halle und trägt dazu bei, den Frauenfußball über lokale Grenzen hinaus wahrnehmbar zu machen.

Sponsoren als tragende Säule des Turniers

Die SG Blau-Weiß Beelitz betont die Bedeutung ihrer Unterstützer für die Durchführung des Schneider-Cups. Hauptsponsor ist das Autohaus Schneider e.K., dessen Name dem Turnier seinen Titel gibt. Hinzu kommt mit der Senioren- und Altenpflege Daniela Kühn eine langjährige Förderin, die den Frauenfußball in Beelitz kontinuierlich begleitet. Diese Partnerschaften bilden das wirtschaftliche und organisatorische Fundament des Turniertages.

Ein Hallentag mit klarer Botschaft

Der Schneider-Cup steht für sportlichen Ehrgeiz, für Sichtbarkeit des Frauenfußballs und für Verantwortung über den Platz hinaus. Die Mischung aus intensivem Hallenfußball, sozialer Aktion und digitaler Präsenz verleiht dem Turnier eine besondere Tiefe. Wenn am frühen Abend das Finale gespielt wird, hat der Schneider-Cup bereits mehr geleistet als Ergebnisse zu produzieren: Er hat gezeigt, wie Sport Gemeinschaft, Engagement und Öffentlichkeit verbinden kann.