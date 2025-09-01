2:2 - Riedener Ergebniskrise hält auch in Köfering an

Was ist nur mit dem 1. FC Rieden los? Nach zwei Niederlagen in Folge musste sich die Scheibel-Elf (6./10) auch am sechsten Spieltag der Kreisliga Süd mit einem 2:2 beim Kirwaspiel des SV Köfering (13./3) zufrieden geben, fiel damit auf Rang 6 zurück bei nun schon acht Zählern Rückstand auf Ligaprimus TSV Königstein. Dieser (1./18 - 3:1 gegen Luhe-Wildenau II) ließ zusammen mit den beiden schärfsten Verfolgern SV Freudenberg (2./15 - 4:1 gegen Haselmühl) und DJK Ursensollen (3./15 - 3:2 gegen Vilseck) nichts anbrennen am Wochenende.

Ohne zu glänzen, fuhr der SV Freudenberg den erwarteten Heimsieg gegen den immer noch punktlosen Gast ein. Bei einer deutlichen Dominanz schon vor dem Pausentee mussten für die sonst so treffsichere Heimelf ein Eigentor und ein Strafstoß herhalten, um Zählbares zu verbuchen. Unmittelbar nach Wiederbeginn fiel dann schon die Vorentscheidung. In Folge blieb die Chancenverwertung der Bauer-Elf mangelhaft, so dass nach dem Gegentreffer der Gäste nur der Spielertrainer selbst nur noch ein Tor zum Endstand markieren konnte.

"Ein verdienter und hart erarbeiteter Auswärtssieg. Ziel war es, zu den Basics und grundlegenden Tugenden zurückzukehren, um solche umkämpften Spiele erfolgreich zu bestreiten. Großes Lob an meine Jungs", so ein sehr zufriedener Gästetrainer Tim Schlesinger.

"In der ersten Halbzeit war es ein gutes Spiel von uns. Wie schon während der bisherigen Saison verpassen wir es, aus der Überlegenheit einen Torerfolg zu erzielen. Hier vergeben wir die Chancen zu häufig. In der 2. Halbzeit war Weiden-Ost besser und bei uns waren dann zu viele Fehler im Spiel. Das Gegentor haben wir nicht gut verteidigt und waren zu passiv", so Andi Meyer, Spielertrainer der Kaolinistädter.

Ein Tor von "Matchwinner" Daniel Heisig bescherte den Gästen aus der Max-Reger-Stadt nach drei Einbußen in Folge den erhofften Turnaorund, das "Abdriften" in untere Regionen konnten die Männer des Trainerduos Schlesinger/Schwarz damit abwenden. Die Heimelf, die sich durch die Heimniederlage weiter in gefährlicher Nähe zur Abstiegszone befindet, haderte mit der ungenügenden Verwertung der herausgearbeiteten Einschußchancen, vor allem im ersten Spielabschnitt. Die Gäste hingegen nützten ihre Steigerung nach dem Seitenwechsel, um den "Lucky Punch" zu setzen.

Weiter in der Erfolgsspur und damit auf dem Weg nach oben bleibt der zum Kreis der Mitfavoriten zählende SV Raigering (5./10), der den weiterhin im Keller auf der Stelle tretenden FC Edelsfeld (12./3) mit 3:1 niederhielt. Die zuletzt einsetzende tabellarische Talfahrt stoppen konnten die Youngster des FC Weiden-Ost II (8./9), sie fuhren im Hirschauer Sportpark beim TuS WE (11./4) mit dem knappsten aller Ergebnisse den vollen Ertrag ein.

"Trotz der Niederlage war es ein guter Auftritt meiner Mannschaft. Wir nehmen die positiven Dinge der letzten Wochen mit ins nächste Spiel und werden dort schauen, endlich zu punkten", so das kurze Statement von Gästetrainer Dominik Schuster.

"Wir hatten das Spiel eigentlich über 90 Minuten im Griff. Leider fehlte uns heute in der ersten Halbzeit die Durchschlagskraft, sodass wir erst durch ein Eigentor und durch einen Elfmeter in Führung gingen. Direkt nach der Halbzeit machten wir dann dennoch das vorentscheidende 3:0. Leider ist es uns trotzdem nicht gelungen, mehr Ruhe ins Spiel zu bekommen und unsere Torchancen wurden teilweise kläglich vergeben. Bestimmt nicht unser bestes Spiel, aber am Ende zählen nur die drei Punkte", so das Resümee von SVF-Spielertrainer Sebastian Bauer.

Tore: 1:0 Fabian Fruntke (23./Eigentor), 2:0 und 3:0 Fabian Göbl (41./Strafstoß und 48.), 3:1 Michael Bracha (68.), 4:1 Sebastian Bauer (79.) - Schiedsrichter: Lucas Gärtner - Zuschauer: 90

Der Aufsteiger aus Ursensollen setzte auch in der Partie gegen den Bezirksligaabsteiger seine beeindruckende Erfolgsserie fort und mischt unverändert - immer noch überraschend - im oberen Tabellendrittel mit. Dabei hätte die Auseinandersetzung vermutlich einen anderen Verlauf genommen, hätten die Gäste aus ihrer starken Anfangsphase Zählbares gemacht. Nachdem der Gastgeber Mitte des ersten Abschnitts dann Zugriff zu Spiel und Gegner bekam, übernahm er die Spielführung und legte nach dem Pausentee ein 2:0 vor. Dem FVV gelang wohl der Anschlußtreffer und auch nach dem Rückschlag zum 1:3 aus Sicht der Graßler-Elf kamen die Gäste heran, doch mit vereinten Kräften und einem großen Kampfes- und Einsatzwillen brachten die Mannen um ihren Spielercoach Kotzbauer den knappen Vorsprung über die Ziellinie. "Insgesamt kämpferisch eine starke Teamleistung! In den ersten 20 Minuten mussten wir erst ins Spiel finden - Vilseck war in dieser Phase spritziger und aktiver. Doch mit zunehmender Spielzeit haben wir besser ins Spiel gefunden und mehr Kontrolle übernommen. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Chancen eiskalt genutzt und die nötigen Tore gemacht. Durch zwei Unachtsamkeiten haben wir den Gegner nochmal ins Spiel zurückgebracht, doch am Ende haben wir leidenschaftlich dagegengehalten und die drei Punkte verdient zuhause behalten", so die Einschätzung von DJK-Spielertrainer Thomas Kotzbauer. "Wir sind sehr gut in die Partie gestartet - die ersten 25 Minuten waren mit die besten in dieser Saison. Leider konnten wir in dieser Phase kein Tor erzielen. Danach kämpfte sich Ursensollen ins Spiel und wir konnten froh sein, dass es mit 0:0 in die Halbzeit ging. Nach der Pause waren wir anscheinend noch in der Kabine: Wir gewannen keine Zweikämpfe und kassierten innerhalb von zehn Minuten zwei Gegentore. Direkt im Anschluss verkürzten wir auf 2:1 und waren in dieser Phase auch am Drücker. Genau in dieser Druckphase unterlief uns im Aufbau jedoch ein Fehler, den Ursensollen eiskalt zum 3:1 ausnutzte. Zwar gelang uns noch der Anschlusstreffer, doch für mehr reichte es nicht. Ursensollen arbeitete sich stark ins Spiel, fightete bis zum Schluss und bestrafte unsere Fehler konsequent – deshalb haben sie das Spiel am Ende auch verdient gewonnen", sagte Gästetrainer Tobias Graßler in der Zusammenfassung. Tore: 1:0 Fabian Meier (49.), 2:0 Thomas Kotzbauer (55.), 2:1 Max Schönberger (59.), 3:1 Dumitru Melenciuc (72.), 3:2 Dominik Rudlof (84.) - Schiedsrichter: Ahmed Aldogan - Zuschauer: 100 - Zeitstrafe für Lukas Graf (Ursensollen/90.+1).

Keinen Sieger hatte die Auseinandersetzung im Vilstal, womit beide Seiten nur bedingt zufrieden sein konnten. Haderte die Heimelf mit den vergebenen Chancen in einer starken Schlußphase des ersten Spielabschnitts, bedauerte man beim Gast, nach dem verdienten Führungstreffer in einer guten zweiten Hälfte den Ausgleich kassiert und zudem bei einer strittigen Situation in der SVS-Box nicht den - nach Meinung des TuS - gerechtfertigten Strafstoß erhalten zu haben. So mussten beide Seiten nach letztlich 93 Minuten mit einem Punkt vorlieb nehmen.

"Ich denke über 90 Minuten gesehen ein Unentschieden, mit dem wir nicht zufrieden sein können. Wir hatten glasklare Torchancen, die wir liegen liessen. Die ersten 20 Minuten kamen wir gar nicht ins Spiel, haben dann gewechselt und taktisch umgestellt, waren nach der Umstellung super im Spiel und müssen eigentlich zur Halbzeit in Führung gehen. So war es leider nicht und wir kamen zu passiv aus der Pause. Mussten dann auch noch einen Rückstand hinnehmen, wo wir schlecht verteidigt haben. Am Ende konnten wir nur noch den Ausgleich erzielen. Es haben uns heute einfach die letzten zehn Prozent gefehlt und die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, um dieses Spiel zu gewinnen. Man muss aber auch sagen, dass Rosenberg in der 2. Halbzeit immer wieder gefährlich war", so ein nicht unbedingt zufriedener SVS-Spielercoach Alex Greger.

"Leider nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft hatten, jedoch eine deutliche Leistungssteigerung zu den letzten Wochen. Ich denke das Spiel war relativ arm an Chancen, jedoch hatten wir besonders in der zweiten Hälfte mehr den Ball und waren gut im Spiel. Folgerichtig kamen wir dann auch zur Führung. Durch einen tollen Schuss glich Schmidmühlen dann aus. Ein klarer Elfmeter in der Schlussphase wurde uns verwehrt und so geht das Spiel 1:1 aus. Wie gesagt, eine deutliche Steigerung und der Punkt geht im Endeffekt dann auch in Ordnung", sagte der Spielertrainer der Gäste, Dennis Kramer.

Tore: 0:1 Tim Troidl (65.), 1:1 Philipp Hofmann (69.) - Schiedsrichter: keine Angaben - Zuschauer: 67 - Platzverweis: Gelb-Rot für Benjamin Stöckl (Rosenberg/90.+3).

Wieder kein Sieg für den Vorjahresvizemeister 1. FC Rieden. Die Gäste waren in Köfering das klar tonangebende Team und hatten Torchancen genug, um diese Partie schon frühzeitig entscheiden zu können. Am Ende sorgte ein Foulelfmeter in der Nachspielzeit dafür, dass die ab der 71. Minute dezimierten Gastgeber mit einem schmeichelhaften Remis ihre Kirwa feiern konnten. Die Scheibel-Truppe zeigte sich gegenüber der blutleeren Vorstellung gegen den SV Raigering (0:3) stark verbessert, nur bei der Chancenverwertung haperte es gewaltig. Jonas Hofrichter, Bastian Härtl - er scheiterte am glänzend reagierenden Torwart - und Philipp Kölbl - sein Schuss prallte an die Querlatte - versäumten es, bereits in der ersten halben Stunde für klare Verhältnisse zu sorgen. Nach dem Seitenwechsel wurden die etwa 200 Zuschauer dann nicht nur mit Musik aus dem Bierzelt, sondern auch mit Toren am Spielfeld unterhalten. Der Riedener Tim Vögele war in der 71. Minute durchgebrochen, eine Notbremse von Köferings Andreas Donhauser führte folgerichtig zur Roten Karte und zur Überzahl für das Gästeteam. Nur drei Minuten später verwertete der Neuzugang aus Schmidmühlen Majd Alhasweh ein Klasse-Zuspiel von Sven Florek zur 0:1-Gästeführung. Die Freude der Vilstaler währte gerademal vier Minuten. Alimamy Kamara fasste sich ein Herz und sorgte mit einem flachen Distanzschuss für den überraschenden 1:1-Ausgleich. Eine schöne Einzelleistung des zweiten späten Neuzugangs aus Schmidmühlen, Youssef El Mankouchi, brachte die Riedener in der 81. Minute wieder in Front. Große Aufregung herrschte schließlich in der Nachspielzeit, als nach einem Gerangel im FCR-Strafraum der Pfiff des Referees ertönte und dieser auf den Elfmeterpunkt zeigte. Berhat Jundi Hadji zeigte sich nervenstark und verwandelte den Elfmeter sicher zum vom SV Köfering und seinen Fans vielumjubelten 2:2-Endstand. (Quelle: Spielbericht Peter Gattaut, FCR). "Am Ende müssen wir mit den Punkt zufrieden sein, auch wenn Rieden heute nicht unbezwingbar war. Die Rote Karte, weiß nicht ob zwingend notwendig, hat uns sehr weh getan. Dass wir zweimal nach einen Rückstand zurück kommen und das in Unterzahl, freut mich sehr für unser Team. Leider haben wir weiterhin in der Defensive sehr große Baustellen, die uns megagroße Sorgen machen. Ein Lob geht heute an unseren Torwart Tim Haller, der ein klasse Spiel machte und uns den Punkt gerettet hat. Jetzt ist erstmal Kirwa und nächste Woche geht’s auf ein Neues, drei Punkte sind das Ziel", so SVK-Coach Oliver Lassmann am Samstagabend. "Es war wohl heute eine Steigerung gegenüber dem letzten Spiel, aber wir waren heute einfach nicht clever. In den ersten 20 Minuten hatten wir vier oder fünf Riesenchancen, die wir nicht machen inklusive zwei Mal Alu. Am Ende ist das Ergebnis für Köfering mehr als schmeichelhaft, aber Schuld sind wir selbst", so ein doch enttäuschter Gästetrainer Bernd Scheibel. Tore: 0:1 Majd Alhashweh (74.), 1:1 Alimamy Kamara (78.), 1:2 Youssef El Mankouchi (81.), 2:2 Berhat Jundi Hadji (90.+2/Strafstoß) - Schiedsrichter: Andre Gilch - Zuschauer: 200 - Platzverweis: Rot für Andreas Donhauser (71./Köfering)

Zweiter Dreier in Folge, der Aufwärtstrend beim SVR hält an, während die Gäste nach der fünften Einbuße nacheinander im Tabellenkeller feststecken. Unter dem Strich blieben die Punkte verdientermaßen im Pandurenpark, die Grundlage hierfür legte die Heimelf durch eine starke Leistung im ersten Spielabschnitt. Neben dem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten hätte sie bei weiteren Möglichkeiten schon für eine Vorentscheidung noch vor dem Seitenwechsel sorgen können. So blieben die nach Wiederbeginn verbesserten Gäste im Spiel, erst recht nach dem Anschlußtreffer nach etwas mehr als einer Stunde. Danach - ab der 76. Minute in numerischer Überzahl - setzte der FCE wohl alles auf eine Karte, doch fehlte im letzten Drittel einfach die Durchschlagskraft, um womöglich noch den Ausgleich zu markieren. In der "Overtime" war die Messe schließlich endgültig zugunsten der Kratzer-Crew gelesen. "Wir sind gut in die Partie gekommen und gingen verdient mit zwei Toren Vorsprung in Führung. Bis zur Pause hätten wir eigentlich höher führen müssen, allerdings haben wir unsere Chancen viel zu leichtfertig vergeben. Nach dem Anschlusstreffer und der Gelb-Roten Karte wurde das Spiel natürlich nochmal hektisch. Insgesamt haben wir aber gut verteidigt und mit einem schönen Treffer kurz vor Schluss den Deckel auf einen verdienten Sieg gelegt", so der Sportliche Leiter des SVR, Flo Hiltl. "Raigering war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und ging auch verdient in Führung, als wir bei einem Standard nicht gut verteidigt haben. Nach einer Systemumstellung kamen wir in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel und machten den Anschlusstreffer. Danach haben wir alles nach vorne geworfen, aber konnten keine klaren Chancen heraus spielen. Insgesamt ein verdienter Sieg für Raigering", sagte Gästetrainer Stephan Schmeller. Tore: 1:0 Benedikt Seidl (22.), 2:0 Elias Segerer (25.), 2:1 Philipp Biesler (66.), 3:1 Raphael Wolf (90.+2) - Schiedsrichter: Andreas Basler - Zuschauer: 130 - Platzverweis: Gelb-Rot für Alexander Egerer (Raigering/76.)