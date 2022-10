2:2-Remis bei Walch-Debüt - Referee Keils rabenschwarzer Nachmittag

Allerdings hatte sich der Unparteiische, der schon in der ersten Spielhälfte keineswegs überzeugte, sich in der Pause gegenüber den SSV-Offiziellen abfällig über das Niveau des Spiels geäußert, in dessen weiterem Verlauf er aber höchstselbst zum mit Abstand schlechtestem Akteur auf dem Platz mutierte: Einige haarsträubende Abseitsentscheidungen, keine ausgewogene Linie beim Verhängen von persönlichen Strafen sowie mehrere unterbundene Vorteilssituationen zuungunsten der Gastgeber waren dabei zu verzeichnen. Prinzipiell ging seine Nichtleistung aber zu Lasten beider Teams. Komplett daneben lag Keil in der 89. Spielminute, als Dillingens Ringo Käb am eigenen Strafraum mit einem blitzsauberen Tackling den Ball klärte. Hier auf Foulspiel zu entscheiden war schon höchst absurd, dem SSV-Abwehrrecken trotz der eindeutigen Ballbeteiligung dafür noch mit voller Überzeugung die "Ampelkarte" unter die Nase zu halten, hingegen schon beinahe eine Dreistigkeit. Käb beschwerte sich zwar reichlich unclever, aber menschlich dennoch irgendwie verständlich und der nun völlig die Übersicht verlierende Schiedsrichter zeigte ihm noch bar jeglichen Fingerspitzengefühls "Rot" hinterher - ein eindeutiger Regelverstoß! Eine Rote Karte kann nämlich laut Regelbuch nach einem Ausschluss per Gelb-Rot gar nicht mehr verhängt werden...

Referee Manfred Keil vom SV Achsheim ist ein sehr erfahrener, lange Jahre höherklassig eingesetzter und auch weithin geschätzter Referee. Dass er in der Großen Kreisstadt an diesem Nachmittag einen rabenschwarzen Tag erwischte, den er am Ende noch mit einem glasklaren Regelverstoß garnierte, wäre aufgrund seiner sportlichen Lebensleistung durchaus verzeihlich gewesen...

Den 0:2-Pausenrückstand hatte sich die SSV Dillingen aber selbst zuzuschreiben. In einem reichlich ideenlosen Aufbauspiel, wurden viel zu oft lange, nicht selten auch schlechte Bälle auf Adonis Isufi geschlagen, der von der VfL-Defensivabteilung grundsätzlich gut in Schach gehalten wurde. Großkötz´ Fabian Züringer hatte erst Pech, dann Glück. Seine Gelbe Karte wegen Foulspiels nach 22 Minuten schien überzogen, in der Endkonsequenz hätte er aber wenige Minuten später Gelb-Rot sehen oder eine Zeitstrafe erhalten müssen, als er im Mittelfeld genauso regelwidrig wie taktisch ins Geschehen eingriff. Überhaupt unterbanden die Gäste den beabsichtigten Dillinger Spielfluss nicht selten mit keineswegs bösartigen oder unfairen, aber durchaus wirkungsvollen Foulspielchen und diese Taktik ging zunächst auch vollkommen auf. Zunächst schoss Alexander Erdmann den VfL auf Vorlage von Züringer in Front (34.), zehn Minuten später erhöhte Henrik Zachwey nach Assist von Samuel Dexle gar auf 0:2.

Es ist bekannt, dass Dillingen zum einen über Nehmer-, aber auch Comeback-Qualitäten verfügt. Darum verwunderte es kaum, dass die SSV-Akteure in Durchgang zwei nochmal ins Spiel zurückkamen und ausglichen. Mit Keeper Felix-Adrian Körber hatte man zudem wieder einmal einen Keeper, der sich bei der nun viel offensiveren Spielweise abermals als "Turm in der Schlacht" erwies und einmal mehr seinen Status als einer der besten Amateurkeeper Bayerns unterstrich. Nach Foulspiel an Jetmir Zekaj hatte Kapitän Berat Kasumi vom Elfmeterpunkt aus verkürzt (49.), Isufi stetlle nach klasse Vorarbeit von Dominik Riedinger den Gleich- und 2:2-Endstand her. In einer wilden Schlussphase wollten beide Teams den Dreier, Dillingen hatte sogar in doppelter Unterzahl, Isufi hatte in den Wirren um Käbs Platzverweis wegen eines harmlosen Reklamiervorgangs eine Zeitstrafe erhalten, noch die Chance zum Siegtreffer. Am Ende stand jedoch ein dem Spielverlauf nach gerechtes 2:2-Unentschieden.