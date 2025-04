2:2 - Ostler halten Pirk im Kampf um Platz 2 auf Distanz

Ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften endete schließlich 2:2. Beide Trainer übernehmen sehr ausführlich den Rückblick auf die umkämpfte Spielzeit aus ihrer Sicht und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund:

"Es war ein Spiel auf Augenhöhe, meine Mannschaft hat alles gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Es war ein gutes Kreisklassenspiel, beide Mannschaften wurden ihrer Rolle gerecht. Nach Rückstand sind wir mit zwei super Toren noch vor der Halbzeit in Führung gegangen. Nach der Halbzeit haben wir das System geändert und somit den Ostlern nicht viel Möglichkeiten gegeben, bei ein paar Konteraktionen hatten wir das 3:1 auf dem Fuss. Die spielentscheidende Aktion war für mich, dass wir einen klaren Handelfmeter nicht zugesprochen bekamen. Der Schiri hatte klare Sicht in dieser Aktion, wo ein Ostler in Volleyball-Manier zum Ball ging. Wieder einmal hat ein Unparteiischer nicht zu unseren Gunsten entschieden, in so einem wichtigen Spiel ging wieder alles gegen uns. Da platzt mir die Hutschnur, wie so oft in dieser Saison. Ich bin keiner, der jammert, aber so was ist eine absolute Frechheit. Zuschauer, die 100 Meter oder mehr entfernt standen - sowohl Pirker, als auch Gästezuschauer - sagten, dass es nicht klarer geht. Somit macht Ost in der 83. Minute aus einer klaren Abseitsstellung - eine weitere Fehlentscheidung - den Ausgleich. Wir waren danach wieder am Drücker und hatten bei den letzten Aktionen im Abschluss etwas Pech, dass der Ball nicht im Tor einschlug. Wir werden definitiv unserer Linie treu bleiben und weiter hart arbeiten. Glückwunsch an den SC Luhe-Wildenau zur Meisterschaft", so der Pirker Chefanweiser.

"Wir haben eigentlich gut begonnen, haben gleich Druck gemacht, aber irgendwie hatten wohl manche nicht richtig den Kopf frei und hatten Angst, einen Fehler zu machen. Es gelang selten, uns durchzuspielen, bei einem Standard wurde der Ball auf der Linie geklärt, hier hätten wir in Führung gehen können, was uns dann kurz darauf gelang. Das Tor gab uns allerdings keinen Auftrieb, so traf Pirk bis zur Halbzeit zweimal. Nach der Halbzeit hatten wir Glück, dass es bei einem Handspiel von uns keinen Elfmeter gegen uns gab, aber kurz darauf passierte auch ein Handspiel von einem Pirker im eigenen Strafraum, wiederum blieb der Pfiff aus. Pirk stellte sich dann hinten rein und versuchte auf Konter zu spielen, wir hatten zwar viel Ballbesitz, aber richtig zwingend war es nicht. Nach einem Standard klärte dann mein Sohn zum zweiten Mal für Pirk auf der Linie nach einem schönen Kopfball von Hofmeister. Wie in der ersten Halbzeit machten wir dann kurz darauf den zweiten Treffer, was dann auch gerecht war", so das Resümee von Gästetrainer Christian Schwarz.

Tore: 0:1 Daniel Heisig (31.), 1:1 Johannes Schreier (35.), 2:1 Ermin Delic (45.+2), 2:2 Yaroslav Demaretskyi (84.) - Schiedsrichter: Klaus Seidl - Zuschauer: 110