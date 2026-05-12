2:2 in Rantrum: Eidertal Molfsee hadert mit der Chancenverwertung von Ismail Yesilyurt · Heute, 10:16 Uhr · 0 Leser

Tom Wüllner (SpVg Eidertal Molfsee) trifft einmal, hat aber mehrmals Pech. – Foto: Ismail Yesilyurt

In einer ereignisreichen Landesliga-Partie trennten sich der TSV Rantrum und die SpVg Eidertal Molfsee mit einem 2:2-Unentschieden. Vor 213 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel, das vor allem durch eine Vielzahl an hochkarätigen Möglichkeiten für die Gäste geprägt war. Trotz einer spielerischen Überlegenheit über weite Strecken der zweiten Halbzeit reichte es für die Mannschaft von Trainer Nedim Hasanbegovic am Ende nur für einen Punkt.

Kalte Dusche und Aluminium-Pech Die Partie begann für die Gäste denkbar ungünstig. Bereits in der 3. Minute ging Rantrum durch Justin Pein in Führung, nachdem Abstimmungsprobleme in der Eidertaler Defensive nach einem Einwurf den Weg frei gemacht hatten. „Die sind auch gut, haben gut Druck gemacht am Anfang, sind komplett draufgegangen“, erkannte Hasanbegovic die starke Anfangsphase der Hausherren an, fügte jedoch hinzu: „Da waren wir vielleicht noch nicht so wach“.

Nachdem man sich vom frühen Schock erholt hatte, erspielte sich Eidertal noch vor der Pause mehrere „Hundertprozentige“, unter anderem durch Tom Braesch und Luca Aouci, blieb im Abschluss jedoch glücklos. Besonders bitter für die Gäste: Tom Wüllner traf im Verlauf der Partie gleich zweimal das Aluminium der Unterkante, ohne dass der Ball die Linie überquerte. Hasanbegovic zeigte sich fassungslos über das Pech: „Wüllner Unterkante, ich glaube, noch mal Wüllner Unterkante, also zweimal innerhalb von dreißig Minuten. Das war doll. Das war krass“.

Team von Nedim Hasanbegovic mit mehr Elan aus der Kabine Nach dem Seitenwechsel dominierte die Spielvereinigung das Geschehen. In der 65. Minute belohnte Tom Wüllner die Bemühungen schließlich mit dem Ausgleichstreffer nach einem Freistoß. Nur wenig später drehte Luca Aouci die Partie komplett: Nach einer „super Vorarbeit“ von Wasielewski umkurvte er den Torwart und schob zum 1:2 ein (73.).

Torschütze zum 2-2 – Marvin Theede (TSV Rantrum). – Foto: Ismail Yesilyurt