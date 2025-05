2:2 im Topspiel: Deutz II und TFC Köln kurz vor Bezirksliga-Aufstieg

Eine vorzeitige Platzierung unter den ersten Zwei, die beiden Teams im Vorfeld dieser Partie gewinkt hatte, bedeutet das Remis nun noch nicht, weil der Tabellendritte SV Gremberg Humboldt 60/62 das Verfolgerduell mit dem ESV Olympia Köln klar für sich entschied. In der Theorie kann Gremberg eine der beiden Mannschaften in den letzten vier Spielen noch abfangen, angesichts des Vorsprungs von Deutz (12 Punkte) und dem TFC (neun Punkte) ist dieser Fall aber sehr unwahrscheinlich. Weil die beiden Topteams jeweils eine bärenstarke Saison spielen, ist es außerdem gut möglich, dass die Kreisliga A Köln einen Doppelaufstieg erlebt. Nach den Aufstiegsregelungen sind in dieser Spielzeit zwar nur zwei der neun Tabellenzweiten zum Aufstieg berechtigt, der TFC hat mit 62 Punkten nach der Quotientenregelung aktuell aber gute Aussichten unter diesen Teams zu sein. Einige Vereine liegen jedoch in Lauerstellung, eng bleibt es somit bis zum letzten Spieltag.

Die Sportvereinigung Deutz 05 II und der Türkische FC Köln 2001 sind derzeit auf einem guten Weg gemeinsam den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. Im Topspiel trennten sich die beiden Spitzenteams der Liga nun 2:2. Gleich zweimal gingen die Gäste dabei in Führung. Kapitän und Topscorer Anil Capkin hatte den 1:0-Pausenstand hergestellt, Said Kanatli nach einer Stunde für das 2:1 gesorgt (60.). Tabellenführer Deutz ließ sich durch diese Rückschlage aber nicht beirren und kam durch Tim Wilking (53./86.) beide Male zurück.

Sportvereinigung Deutz 05 II – Türkischer FC Köln 2001 2:2

Sportvereinigung Deutz 05 II: Leon Benjamin Meurer, Maximilian Malgay, Max Michael, Benedict Ingendoh, Johannes Langhans, Yannic Schmucker (84. Jens Lutterbach), Maximilian Oberschelp, Aljoscha Schmidt (77. Can Grund), Paul Hupperich, Tim Wilking (88. Max-Martin Stracke), Manuel Frings (46. Tim Weinrich) - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann - Trainer: Leonard Barth

Türkischer FC Köln 2001: Kaito Ikeda, Recep Yildiz, Furkan Ceylan, Ugur Kiracti, Yota Kishimoto, Anil Capkin, Tolga Kiracti (90. Valerio Fariello-D´Annucci), Tugra Mercan, Abdelhamid Aharroud (53. Volkan Sahin), Serhat Yildiz (79. Atakan Özsoy), Said Kanatli - Trainer: Andrew Sinkala

Schiedsrichter: Waldemar Ebel

Tore: 0:1 Anil Capkin (35.), 1:1 Tim Wilking (53.), 1:2 Said Kanatli (60.), 2:2 Tim Wilking (86.)

Flittard II steht kurz vor dem Abstieg

Eine knappe Stunde lang hielt der Tabellenletzte die Null und wahrte sich so die Chance auf einen Punktgewinn - dann ging es allerdings dahin. Oder besser gesagt: Marco Rennen drehte auf und sorgte so dafür, dass es für die Gastgeber dahin ging. Mit zwei schnellen Treffern brachte Rennen den VfL in Front (57./63.), das dritte Poller Tor durch Emil Höhmann (88.) bereitete der 31-Jährige vor, nur um schließlich mit seinem dritten Tor den 4:0-Endstand herzustellen (90.). Damit handelt sich die Mannschaft von Trainer Alex Müller die achte Niederlage in Serie ein. Der Abstieg in die Kreisliga B ist so im Prinzip nicht mehr zu verhindern. Vier Spiele vor Saisonende hat Flittard zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.